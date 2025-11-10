Partidos EN VIVO HOY 10 de noviembre del 2025: horarios y programación por TV

Publicidad
Este lunes 10 de noviembre el calendario futbolero indica buenos compromisos en el Mundial Sub-17, mismo en el que la Selección Colombia enfrentará a a Corea del Norte.
Además hay actividad en el balompié argentino y en la Copa BetPlay. Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO HOY lunes 10 de noviembre de 2025, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda.
|Equipos
|Hora/Canal
|Suiza vs. México
|7:30 a.m. - FIFA Mundial Sub-17 - DGO
|Corea del Sur vs. Costa de Marfil
|7:30 a.m. - FIFA Mundial Sub-17 - DGO
|El Salvador vs. Alemania
|8:30 a.m. - FIFA Mundial Sub-17 - DGO
|Colombia vs. Corea del Norte
|8:30 a.m. - FIFA Mundial Sub-17 - Gol Caracol HD2, Ditu y www.golcaracol.com
|Honduras vs. Indonesia
|9:45 a.m. - FIFA Mundial Sub-17 - DGO
|Zambia vs. Brasil
|9:45 a.m. - FIFA Mundial Sub-17 - DGO,DSPORTS+ Plus, Amazon Prime Video
|Egipto vs. Inglaterra
|10:45 a.m. - FIFA Mundial Sub-17 - DGO,DSports (610/1610), Amazon Prime Video
|Venezuela vs. Haiti
|10:45 a.m. - FIFA Mundial Sub-17 - DGO
|Freiburg Femenino vs. Bayer Leverkusen Femenino
|12:00 p.m. - Bundesliga Femenina - OneFootball PPV
|Gimnasia La Plata vs. Vélez Sarsfield
|3:00 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional, Fanatiz
|Deportivo Riestra vs. Independiente
|5:00 p.m. - Primera División Argentina - Disney+ Premium, Fanatiz
|Argentinos Juniors vs. Belgrano
|7:15 p.m. - Primera División Argentina - TyC Sports Internacional, Fanatiz
|Independiente Rivadavia vs. Central Córdoba
|7:15 p.m. - Primera División Argentina - Fanatiz
|Medellín vs. Envigado
|7:30 p.m. - Copa BetPlay DIMAYOR - TV Cerrada