Corea del Norte, campeón del Mundial femenino Sub-17; derrotó 3-0 a Países Bajos

Corea del Norte, campeón del Mundial femenino Sub-17; derrotó 3-0 a Países Bajos

Las asiáticas se quedaron con el título del certamen orbital Sub-17 disputado en Catar, donde se coronaron bicampeonas del mundo con amplia superioridad sobre sus rivales.

Por: EFE
Actualizado: 8 de nov, 2025
Corea del Norte campeón del Mundial femenino Sub-17
Getty Images

