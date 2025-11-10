Síguenos en::
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / La grave lesión de Kevin Mier que "estremece" a la Liga MX; solidaridad con el colombiano

La grave lesión de Kevin Mier que "estremece" a la Liga MX; solidaridad con el colombiano

El arquero de Cruz Azul, Kevin Mier, sufrió una fractura de tibia luego de una dura patada de Adalberto Carrasquilla, que tiene en riesgo al guardameta pensando también en Selección Colombia.

Por: EFE
Actualizado: 10 de nov, 2025
Kevin Mier Cruz Azul
Kevin Mier con el Cruz Azul de México - Foto:
Getty Images

