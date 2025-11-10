Síguenos en::
Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Jorge Carrascal, conquistando a todos en Flamengo, se fue a Selección Colombia tras tirar magia

Jorge Carrascal, conquistando a todos en Flamengo, se fue a Selección Colombia tras tirar magia

El colombiano Jorge Carrascal marcó un golazo en la victoria de su equipo sobre el Santos, de Neymar, y ahora pone su mirada en los partidos con la Selección.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 10 de nov, 2025
Jorge Carrascal
Jorge Carrascal celebra gol con Flamengo - Foto:
Getty Images

