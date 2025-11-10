Jorge Carrascal, conquistando a todos en Flamengo, se fue a Selección Colombia tras tirar magia

Flamengo venció este domingo por 3-2 al Santos de Neymar en partido por la trigésimo tercera jornada del Campeonato Brasileño y alcanzó en la cima de la clasificación de la Liga al líder Palmeiras, que perdió por 2-1 en su visita al Mirassol. El colombiano Jorge Carrascal marcó un golazo, fue titular y sigue ganándose su lugar en el importante equipo de Río de Janeiro.

El mediocampista cartagenero continúa recibiendo elogios de la prensa y de los hinchas del 'Fla', todo esto antes de viajar a concentrar con la Selección Colombia para los partidos preparatorios contra Australia y Nueva Zelanda.

El medio 'Globo Esporte' hizo un balance del partidazo de Jorge Carrascal en Flamengo 3-2 Santos, contando que "realizó el primer disparo a puerta del Flamengo, pero se mostró discreto en la primera mitad. Mejoró en la segunda, supo aprovechar los espacios y fue recompensado con un golazo", pero también recalcaron una chance importante que "desaprovechó al pasarle el balón a Arrascaeta en lugar de disparar".

Lo cierto es que el colombiano fue uno de los 3 mejores calificados, con una nota de 7/10 para el diario brasileño y de 7.5 para los hinchas.

Jorge Carrascal con Flamengo - Foto: AFP

Los resultados dejaron a los dos finalistas de la Copa Libertadores empatados en el primer lugar de la clasificación, con 68 puntos a falta de cinco jornadas para el final del torneo, aunque Palmeiras se mantiene como líder por tener mayor número de victorias.

La igualdad en la Liga entre los máximos favoritos al título aumentó aún más la rivalidad entre Palmeiras y Flamengo a veinte días de la final de la Libertadores, en que los dos equipos se enfrentarán en Lima.

Palmeiras, del técnico portugués Abel Ferreira, no consiguió imponerse a domicilio a un Mirassol que se ha convertido en la gran sorpresa de la jornada, ya que, en su primera participación en la primera división, se mantiene en el cuarto lugar de la clasificación, con 59 puntos y a nueve unidades de los líderes.

Flamengo aprovechó el pinchazo de su rival (Palmeiras) para alcanzarlo en la cima tras vencer a un Santos que contó con el regreso de Neymar, que estuvo a punto de anotar dos goles pero que abandonó el Maracaná abucheado y en medio de polémicas por sus críticas al árbitro y el enojo que mostró al ser sustituido.

Jorge Carrascal, jugador colombiano al servicio del Flamengo @carrascall/Instagram

El conjunto carioca, que llegó a abrir una ventaja de tres goles, sufrió al final del partido ante la reacción del Santos, que anotó dos tantos en los últimos cinco minutos y por poco empata.

El equipo del técnico Filipe Luiz fue muy superior en el Maracaná y se impuso con goles de Léo Pereira (m.36), del colombiano Jorge Carrascal (m.50)) y de Bruno Henrique (m.58) en lo que parecía sería una nueva goleada del conjunto carioca.

Santos descontó con anotaciones de Gabriel Bontempo (m.88) y del argentino Lautaro Díaz (m.90) cuando Neymar ya había sido sustituido.

La ventaja del Flamengo pudo ser mayor, pero el centrocampista uruguayo Giorgian de Arrascaeta, festejado en el Maracaná tras haber renovado su contrato hasta finales de 2028, desperdició un penalti.