Síguenos en:
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
MILLONARIOS
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Advertencia en Ciudad de México, donde debuta Colombia en Mundial 2026, por tema de inseguridad

Advertencia en Ciudad de México, donde debuta Colombia en Mundial 2026, por tema de inseguridad

En la capital mexicana hacen un llamada a la prensa para que no le den tanta trascendencia a temas de violencia o peligro, que no ayuda para el turismo, a pocos meses del inicio del Mundial.

Por: EFE
Actualizado: 4 de feb, 2026
Comparta en:
Selección Colombia: grupo más fácil y más difícil en sorteo del Mundial 2026.jpg
Selección Colombia, en manos de la surte para conocer sus rivales en el Mundial 2026.
Foto: FCF.

Publicidad

Publicidad

Publicidad