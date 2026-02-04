Síguenos en:
Gol Caracol  / Manchester City es finalista de la Copa de la Liga de Inglaterra, tras 3-1 sobre Newcastle

Este miércoles el Manchester City dirigido por Pep Guardiola hizo su tarea y se citó en la final de la Carabao Cup con el Arsenal, por el título de este importante torneo británico.

Por: EFE
Actualizado: 4 de feb, 2026
Manchester City
Manchester City celebra en la Copa de la Liga de Inglaterra - Foto:
AFP

