Manchester City es finalista de la Copa de la Liga de Inglaterra, tras 3-1 sobre Newcastle

El Manchester City ganó este miércoles al Newcastle por 3-1 gracias a un doblete de Omar Marmoush y a un tanto de Tijjani Reijnders, todos en la primera parte, y avanzó a la final de la Copa de la Liga donde se verá las caras con el Arsenal de Mikel Arteta el 22 de marzo en el estadio de Wembley.

Con un resultado de 0-2 favorable a los 'Citizens', el técnico Pep Guardiola, que ha levantado el trofeo hasta en cuatro ocasiones, realizó rotaciones y dejó en el banquillo a figuras clave con Rodri, Erling Haaland y Ruben Dias.

A pesar de ello, los locales dominaron el partido de principio a fin, sentenciando la eliminatoria en la primera media hora y sin dar ninguna oportunidad al Newcastle, que no gana en el Etihad desde octubre de 2014 y que en ningún momento estuvo cerca de pasar a la final.

El Manchester City avisó desde los primeros compases, y en apenas siete minutos, se adelantó en el marcador por medio de Marmoush, que tras una pared con Nico O'Reilly, se aprovechó de un despeje de Dan Burn que golpeó en su pierna para sorprender a Aaron Ramsdale.



El Newcastle pudo empatar dos minutos después, pero James Trafford le agnó la partida a Jose Willock cuando este le quiso regatear.

A pesar de este aviso, los de Pep Guardiola siguieron atacando y Tijjani Reijders avisó con un derechazo que tapó Ramsdale con una buena estirada.

Los 'Citizens' siguieron poniendo en peligro la meta rival hasta que, en una jugada rápida, Marmoush completó su doblete al aprovechar un fallo en el despeje de Kieran Trippier tras un centro de Antoine Semenyo.

Sin tiempo a digerir el tanto, los locales sentenciaron el encuentro por medio de Reijnders, que aprovechó un balón suelto en el área para marcar el tercero antes del descanso.

We'll meet Arsenal at Wembley in the Carabao Cup final 🏆 pic.twitter.com/221J7fkfNl — Manchester City (@ManCity) February 4, 2026

Tras el descanso, el técnico del Newcastle, Eddie Howe, movió el banquillo dando entrada a Yoane Wissa, Anthony Elanga y Jacob Murphy en busca de dinamitar el encuentro.

En el primer minuto, Wissa perdonó un mano a mano y poco después Trafford tuvo que intervenir tras un remate de cabeza de Sven Botman.

El Newcastle no se rindió y consiguió recortar gracias a un disparo cruzado de Elanga después de una gran jugada individual en la que dejó atrás a varios defensores.

Cinco minutos después pudo cambiar el duelo por completo, pero el tanto de Harvey Barnes fue anulado por fuera de juego.

Tras el susto, Pep Guardiola dio entrada a Rodri, Cherki y Haaland para controlar el partido y evitar ningún atisbo de remontada.

Haaland tuvo hasta dos ocasiones para poner el cuarto en el marcador, pero se topó con un gran Ramsdale que le ganó la partida.

Con esta victoria, los de Pep Guardiola vuelven a una final, estancia que no pisaban desde 2021, cuando consiguieron el cuarto título consecutivo y se verán las caras con el Arsenal de Mikel Arteta, su rival en la Premier League que eliminó al Chelsea en semifinales.