Rafael Santos Borré y un golazo en el Maracaná contra Flamengo: asistencia de Johan Carbonero

Internacional se fue al descanso del partido contra Flamengo, en el mítico estadio Maracaná, ganando 1-0 gracias a un golazo del delantero colombiano Rafael Santos Borré, con asistencia de otro 'cafetero' como Johan Carbonero.
Al minuto 45+3 el habilidoso atacante de nuestro país comandó una ofensiva del equipo de Porto Alegre y se la sirvió al 'comandante', que acompañaba la acción por la banda derecha y entró al área decidido a romper el cero en el marcador.
Rafael Santos Borré tomó la pelota, enganchó y dejó a un defensor en el camino, quedando mano a mano con el arquero de Flamengo, al que también venció con una buena definición para causar un silencio en el Maracaná.