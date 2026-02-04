Síguenos en:
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Rafael Santos Borré y un golazo en el Maracaná contra Flamengo: asistencia de Johan Carbonero

Rafael Santos Borré y un golazo en el Maracaná contra Flamengo: asistencia de Johan Carbonero

El delantero colombiano Rafael Santos Borré se reportó este miércoles en Brasil con una gran actuación, acompañada de un golazo, en el duro encuentro del campeonato de ese país.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 4 de feb, 2026
Rafael Santos Borré Internacional
Rafael Santos Borré Internacional - Foto:
Getty Images

