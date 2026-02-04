Rafael Santos Borré y un golazo en el Maracaná contra Flamengo: asistencia de Johan Carbonero

Internacional se fue al descanso del partido contra Flamengo, en el mítico estadio Maracaná, ganando 1-0 gracias a un golazo del delantero colombiano Rafael Santos Borré, con asistencia de otro 'cafetero' como Johan Carbonero.

Al minuto 45+3 el habilidoso atacante de nuestro país comandó una ofensiva del equipo de Porto Alegre y se la sirvió al 'comandante', que acompañaba la acción por la banda derecha y entró al área decidido a romper el cero en el marcador.

Rafael Santos Borré tomó la pelota, enganchó y dejó a un defensor en el camino, quedando mano a mano con el arquero de Flamengo, al que también venció con una buena definición para causar un silencio en el Maracaná.



Así fue el golazo de Rafael Santos Borré en Flamengo vs Internacional: