Las palabras de Sebastián Villa que arderán en Boca Juniors; puerta abierta y duro mensaje

Sebastián Villa volvió a jugar con la camiseta de Independiente Rivadavia. El extremo, que había sonado para partir del equipo mendocino, disputó su primer partido de 2026 este martes frente a Sarmiento, que terminó con un resultado a favor de 2-1. Villa estuvo en la cancha los 90 minutos, dejando ver que no existe ningún problema entre la dirigencia y él luego de todo el ruido que se formó sobre su salida.

Después del encuentro, el antioqueño aprovechó la ocasión para aclarar su situación actual y mencionar si todavía puede ir a River Plate, en charla con ESPN. "Se habló mucho y bueno, creo que, como lo dije, todo pasa por algo. Esperemos, como yo ahora estoy 100% concentrado en Independiente de Rivadavia, y bueno, todavía falta mucho. Esperemos que todo puede pasar, ¿no? Yo con 'Juanfer', es mi hermano, tengo una relación muy especial, compartimos representante, no solo eso, mantenemos en familia, así que todo puede pasar, está la puerta abierta, así que yo estoy tranquilo y voy a seguir haciendo mi trabajo, que es defender los colores de Independiente de Rivadavia", inició diciendo.

Más adelante, se refirió a los comentarios que recibió por parte de los hinchas de Boca Juniors en medio de los rumores sobre su llegada al 'millonario'. "Por ahí algunos me escribían o me decían en la calle, pero mi trabajo es jugar al fútbol. Yo soy un trabajador y siempre voy a querer lo mejor para mi familia. Con mi esposa vamos a tener una niña y pienso en mi futuro, en el de mi familia."

A su vez, se mostró muy feliz de continuar en Independiente Rivadavia, con el que se estrenó esta temporada con una asistencia. "El apoyo de la gente, de los dirigentes, técnico y jugadores es muy grande, estoy agradecido a todos. Estamos para grandes cosas, con nuevos jugadores que se sumaron a los que ya estábamos, así que esperamos también rendir bien en la Libertadores", añadió el jugador de 29 años.



Sebastián Villa, delantero colombiano, en un partido con Independiente Rivadavia, de la Liga Argentina Getty Images

Al término de 2025, el atacante colombiano sonó para equipos como River, Flamengo, Cruz Azul, y varios del Brasileirao, como el Santos, que le hizo una oferta, "me gusta la liga brasileña, tuvimos una oferta de Santos, no se dio y mientras esté acá daré lo mejor de mí". Finalmente, dejó ver su deseo de seguir demostrando un gran nivel y ganarse un cupo entre los convocados por la Selección Colombia para la Copa del Mundo 2026. "Veremos, ojalá que el profe (Néstor) Lorenzo pueda ver lo que uno hace y espero poder estar en el listado para el Mundial".