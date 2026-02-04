Técnico rival de Colombia en Mundial 2026, no deja nada al azar; recibe consejos en Sudamérica

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, recibió este miércoles a su discípulo y actual técnico de Uzbekistán, Fabio Cannavaro, en la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), en Río de Janeiro, a meses del inicio del Mundial 2026.

"Buenas conversaciones entre grandes nombres del fútbol", informó la CBF en un mensaje publicado en sus redes sociales, que acompañó con una fotografía de los dos preparadores italianos al lado del coordinador de las selecciones masculinas de Brasil, Rodrigo Caetano.

Brasil y Uzbekistán, por primera vez en el caso de los asiáticos, jugarán la fase final del próximo Mundial, que se celebrará entre junio y julio en Estados Unidos, Canadá y México.

La Canarinha, la selección más laureada del mundo con cinco títulos, quedó encuadrada en el Grupo C con Marruecos, Escocia y Haití.



Uzbekistán se estrenará en el difícil Grupo K, que completan Portugal, Colombia y un equipo aún por determinar que vendrá de la repesca.

Fabbio Cannavaro, entrenador de Benevento. Foto: AFP.

'Carletto' y Cannavaro coincidieron brevemente durante sus carreras en el Parma, entre 1996 y 1998. Entonces, Ancelotti daba sus primeros pasos como entrenador y Cannavaro despuntaba ya como un defensa central de época.

A diferencia del zaguero, que fue campeón en Alemania 2006, Ancelotti nunca ganó una Copa del Mundo, ni como jugador, ni como técnico.