Alineación titular de la Selección Colombia femenina para enfrentar a Ecuador; ¿juega Linda Caicedo?

Después de haber goleado por un marcador de 4-1 a Perú en el estadio Atanasio Girardot; la Selección Colombia femenina de mayores se enfrentará este martes desde las 6 de la tarde contra su similar de Ecuador, en el Rodrigo Paz Delgado, de la ciudad de Quito, en la segunda fecha de la Liga de Nacional (equivalente a las Eliminatorias masculinas, pero con solamente 9 fechas).

Y en ese sentido, hace pocos minutos el entrenador Angelo Marsiglia definió las once jugadoras titulares para el duelo con las ecuatorianas. Así las cosas estarán desde el vamos Katerine Tapia; Daniela Caracas, Daniela Arias, Jorelyn Carabalí, Carolina Arias; Ilana Izquierdo, Lorena Bedoya, Leicy Santos, Valerin Loboa, Ivonne Chacón, Linda Caicedo.

La gran novedad del seleccionado colombiano se dio con la inclusión desde el primer minuto de Linda Caicedo, quien en el duelo contra las incas solamente jugó en el segundo tiempo y que en ese tiempo logró hacer las cosas de manera positiva, a tal punto de haber sido fundamental para el resultado final.

Linda Caicedo en Selección Colombia AFP