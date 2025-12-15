Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Hansi Flick confirmó variante para el debut de Barcelona en la Copa del Rey

Hansi Flick confirmó variante para el debut de Barcelona en la Copa del Rey

Este martes 16 de diciembre, el conjunto catalán se medirá con el Guadalajara, un encuentro que el entrenador alemán aprovechará para darle descanso a una figura clave de su equipo.

Por: EFE
Actualizado: 15 de dic, 2025
Comparta en:
Hansi Flick, director técnico del Fútbol Club Barcelona, da indicaciones en un partido de La Liga de España
Hansi Flick, director técnico del Fútbol Club Barcelona, da indicaciones en un partido de La Liga de España
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad