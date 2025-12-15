"No parece bonito que Teófilo Gutiérrez entre solamente a molestar a otros jugadores"

El partido de ida de la final de la Liga BetPlay 2025-II entre Junior y Tolima sigue generando repercusiones. Esta vez, fue el presidente del 'vinotinto y oro', César Camargo, el que se refirió a lo acontecido en el estadio Metropolitano de Barranquilla, en conversación con 'Caracol Deportes Domingo'.

Para el dirigente, la acción en la que su jugador Sebastián Guzmán fue expulsado estuvo correctamente arbitrada, pero arremetió contra Teófilo Gutiérrez. "Sí, la roja fue justa, lo que no me parece bonito dentro del deporte es que un jugador solamente entré a molestar a los otros, quisiera ver más fútbol y menos lengua", afirmó Camargo, dando a entender que el nacido en el barrio La Chinita pudo haber provocado al volante tolimense.

La jugada, que ocurrió en el minuto 66, terminó por enterrar las opciones del Tolima en el partido, porque al quedarse con uno menos no podía intentar atacar de la misma manera que cuando tenía a todos sus futbolistas en el campo.

Gutiérrez ingresó en la segunda parte del encuentro, al igual que Guzmán, siendo determinante en el devenir del juego con esa acción que hizo sacar de la cancha a su rival. En ese momento del partido, el jugador del Junior comenzó a empujar al 'pijao', lo que ocasionó que este le respondiera con un cabezazo que el juez no dudó en sancionar con la tarjeta roja.

Este episodio recordó a uno que sucedió en los cuadrangulares con el exjugador de la Selección Colombia también como protagonista. En esa ocasión, Rafael Carrascal, volante del América de Cali, discutió con Teo y le lanzó un golpe con el codo, que finalmente acabó con su expulsión del terreno de juego.

Con esto el experimentado delantero demuestra que es un experto en sacar de quicio a sus rivales, y ayudar a su equipo no solo con buen fútbol sino con maniobras que pueden desconcentrar al rival.

Sebastián Guzmán vio el cartón rojo en el duelo contra Tolima, por la final de la Liga. Foto: Pantallazos de X.

Camargo opina sobre el posible árbitro de la final de vuelta entre Tolima y Junior

Por otro lado, el presidente del Deportes Tolima, se refirió al árbitro que podría dirigir el crucial partido de este martes frente al conjunto barranquillero. "No lo tengo, seguramente será alguno de los mejores árbitros y alguien que sea candidato a FIFA o al Mundial, no creo que se salga de ahí.

En el programa, le preguntaron por si le generaban confianza Andrés Rojas o Wilmar Roldán para dirigir el duelo, a lo que él afirmó: "Sí, ambos los tengo como muy buenos árbitros, hombre capaces, hombres intachables, no tengo duda. Como también el juez Betancur, no puedo decir que la roja fue injusta", concluyó.