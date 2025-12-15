El gran momento de Jorge Carrascal dispara su valorización en Flamengo

Jorge Carrascal atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera profesional tras su llegada al Flamengo de Brasil, club que apostó fuerte por el talento colombiano y desembolsó 12 millones de euros para ficharlo procedente del CSKA de Moscú. La inversión del ‘mengão’ comienza a dar frutos, ya que el cartagenero se ha consolidado como una pieza importante dentro del esquema del equipo carioca.

El volante ofensivo, surgido de la cantera de Millonarios, se adaptó rápidamente al fútbol brasileño y ha mostrado su mejor versión bajo la dirección técnica de Filipe Luís, quien ha sabido potenciar sus virtudes técnicas, visión de juego y capacidad para romper líneas. A sus 27 años, Carrascal parece haber alcanzado una madurez futbolística que lo ha llevado a destacar tanto a nivel local como internacional.

Además, su impacto ha sido inmediato en términos colectivos. A tan solo cuatro meses de su llegada, el colombiano ya suma dos títulos con Flamengo, tras conquistar la Copa Libertadores y el Brasileirao, logros que reforzaron su estatus dentro del plantel y elevaron su reconocimiento en el mercado internacional.



Jorge Carrascal de los más valorizados en Flamengo

Jorge Carrascal, en el último partido de Flamengo en la Copa Intercontinental Foto: AFP

Actualmente, Jorge Carrascal se encuentra disputando con Flamengo la Copa Intercontinental en Catar, torneo en el que el conjunto brasileño avanzó a la final tras superar a Cruz Azul y a los Pyramids, respectivamente.



Según la más reciente actualización de Transfermarkt, Carrascal es uno de los futbolistas extranjeros del Flamengo que más incrementó su valor de mercado, junto al portero argentino Agustín Rossi. En el caso del colombiano, su cotización actual se ubica en 9 millones de euros, cifra que ya había alcanzado en los años 2022 y 2023 cuando militaba en el CSKA de Moscú, confirmando su recuperación deportiva y económica.



Samuel Lino: 20 M€ Pedro: 18 M€ Giorgian De Arrascaeta: 15 M€ Léo Ortiz: 15 M€ Léo Pereira: 10 M€ Jorge Carrascal: 9 M€

Números de Jorge Carrascal

Desde su llegada a Brasil, Jorge Carrascal ha disputado 23 partidos en todas las competiciones, con un registro de tres goles y cinco asistencias, acumulando 1.249 minutos en cancha con Flamengo. Sus números reflejan una contribución constante y un rol cada vez más protagónico.



¿Cuándo juega Flamengo?

Flamengo tendrá la oportunidad de sumar un nuevo título en 2025 este miércoles 17 de diciembre, cuando enfrente al Paris Saint-Germain en la final de la Copa Intercontinental, duelo que se disputará en el Ahmad Bin Ali Stadium desde las 12:00 p. m. (hora colombiana).