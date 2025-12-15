A Miguel Borja lo borró River Plate; pero no la prensa argentina: ¿Boca Juniors tiene interés en él?

Justo en sus días de vacaciones y cuando se confirmó que no seguirá en las filas de River Plate, de Argentina, Miguel Borja apareció concediendo una entrevista en la que le preguntaron por su futuro y entre sonrisas, dejó en punta que no cerraba ninguna opción profesional y hasta mencionó que estaba atento por si Boca Juniors requería de sus servicios. "A mí me gustaría, es un grande. Esperar qué dice Román (Riquelme)", dijo el atacante, abriendo una controversia y una tormenta mediática.

Así, el fin de semana en la prensa del país del tango y los asados se tejieron diferentes versiones con el nacido en Tierralta, en el departamento de Córdoba, como protagonista y centro de atención. Se especuló con algunos primeros contactos, supuestas llamadas y demás; algo que no encontró eco y que poco a poco se desvirtuó.

En ese orden de ideas, en el medio 'TyC Sports' le dedicaron este lunes un extenso artículo al caso Borja, llegando a la conclusión que el exjugador de Junior y Palmeiras no es un nombre que se maneje en las huestes de los 'xeneizes', que sí están buscando un par de atacantes goleadores, pero sin tener al 'Colibrí' en su carpeta.

"Borja no figura como opción tras su paso por River. De hecho, el entorno del del atacante de 32 años se encargó de desmentir cualquier tipo de llamado u ofrecimiento, además de remarcar que su destino más factible es México", se leyó en uno de los apartados de la nota del mencionado medio de la ciudad de Buenos Aires.



De esa forma, se deberá esperar qué sucede en los próximos días y ver en qué equipo seguirá su carrera Miguel Borja, quien no tuvo la confianza, ni el mejor rendimiento en los de la 'banda roja' en la más reciente etapa con Marcelo Gallardo como entrenador.

En River Plate se mantendrán, por ahora, para la siguiente temporada los volantes Kevin Castaño, quien ha sido duramente cuestionado, y Juan Fernando Quintero, que terminó el año entre irregularidades en su rendimiento.

Miguel Borja, delantero colombiano, se disculpa con la hinchada de River Plate por un gol errado AFP