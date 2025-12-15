Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Conflicto Kylian Mbappé vs. PSG; comienza el pulso judicial por demandas millonarias

Conflicto Kylian Mbappé vs. PSG; comienza el pulso judicial por demandas millonarias

El jugador francés, actualmente al servicio del Real Madrid, le reclama a su antiguo club una cifra cercana a los 263 millones de euros por diferentes conceptos.

Por: EFE
Actualizado: 15 de dic, 2025
Comparta en:
Kylian Mbappé en su paso por el PSG.
Kylian Mbappé en su paso por el PSG.
AFP.

Publicidad

Publicidad

Publicidad