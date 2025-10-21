Leicy Santos: "Este es el inicio de otro sueño mundialista de la Selección Colombia femenina”

Este martes, la Selección Colombia femenina atendió a los medios de comunicación y tuvo su entrenamiento en Medellín. Leicy Santos fue una de las figuras de la 'tricolor' que habló con la prensa sobre lo que será el debut de la Liga de Naciones, el nuevo torneo para conseguir el cupo al Mundial. Perú y Ecuador serán los rivales de las dos primeras fechas.

"Evidentemente cada partido ahora cuenta. Antes, cada fecha FIFA nos jugábamos para prepararnos en algo, ahora nos jugamos cada partido esa clasificación al Mundial. Se toma de la manera más responsable y digamos que concentrado en lo que más se pueda. La selección va a intentar obviamente siempre buscar esos resultados, ganar y buscar un resultado positivo aquí en nuestro país", dijo de entrada sobre este nuevo formato para asegurar el pase a la cita orbital.

Para Santos, el hecho de iniciar este sueño en casa las inspirar el doble. "Sí, la verdad es que nos motiva mucho empezar en casa, obviamente empezar aquí nos llena de mucha fortaleza, de mucha motivación, de querer tú mostrarte al máximo posible, de mostrarle a un país que esta selección está preparada, que está concentrada y enfocada en fútbol. en clasificar al Mundial, en empezar las eliminatorias con pie derecho, y obviamente invitando mucho a la gente a que vayan a apoyarnos, a que vayan al estadio, a que no se pierdan este partido, es el inicio de un sueño, de otro sueño, de una clasificación al Mundial. Antioquia y Medellín, sobre todo, sabemos que es una casa también del fútbol femenino, que ha sacado un montón de jugadoras y que constantemente está apoyando al deporte femenino. Entonces, a invitarlos a que vayan todos al estadio y nos acompañen en ese día", remarcó la '10'.

Declaraciones de Marcela Restrepo



Las sensaciones de ponerse de nuevo la camiseta 'tricolor'

"Estamos muy contentas de volver a reunirnos, de estar aquí, de empezar esta Liga de Naciones, estamos muy ilusionadas, sabemos el objetivo que es muy claro y que es clasificar al Mundial y esperar empezar con muchas ansias, con mucha alegría y obviamente estar aquí en Colombia es mucho mejor.

Publicidad

Con los rivales en la mira

"Es muy lindo, dos fechas que nos trazan el camino a lo que queremos. Con el profe ya empezamos a trabajar lo que es Perú. Me imagino que estos dos días analizaremos más los videos y ya tendremos algo más claro para el partido. Pero siempre el objetivo es el mismo, es nuestro juego, nuestra idea de juego. Y obviamente consolidarnos como grupo, que es lo más importante".

Sobre la sangre nueva en la Selección Colombia femenina

"Es muy importante la generación que viene, ya somos algunas de experiencia y al final todo suma. Aquí acogemos a todas las que llegan, es para aportar y sabemos del potencial y de la calidad que son estas jugadoras y más jóvenes que vienen con ese hambre de querer jugar, de querer demostrar, de querer ayudarnos y pues aportar lo mejor para la selección. Qué linda oportunidad ahorita con esta Liga de Naciones, con estar con todas nosotras. Y esperamos que si entran o que si juegan, que den lo mejor de ellas, que nos aporten a nosotras en la sele. Y obviamente que se disfruten este microciclo y que aprovechen la oportunidad".