Árbitro para Colombia vs. Suiza en el Mundial 2026; juez que mostró la roja por la 'ley Prestianni'

Después se vencer por la mínima diferencia a Ghana en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, la Selección Colombia ahora quiere asegurar su cupo a cuartos de final enfrentando a Suiza el próximo martes 7 de julio a las 3:00 p.m. (hora de nuestro país).

Justamente, sobre este compromiso, la FIFA se pronunció y dio a conocer la terna arbitral completa, encabezada por el juez central salvadoreño Ivan Barton. El primer asistentes será su compatriota David Moran, mientras que el segundo asistente será el nicaraguense Antonio Pupiro y las mexicanas Katia Garcia y Sandra Ramirez.

Sobre el arbitro central, es reconocido por ser el primer juez en aplicar la 'ley Prestianni' y fue en el partido entre Paraguay y Turquía, disputado el 19 de junio. En aquella ocasión, el árbitro salvadoreño fue advertido por el VAR para revisar una acción en la que Miguel Almirón se cubrió la boca mientras intercambiaba palabras con un rival. Tras observar la jugada en el monitor, el juez decidió expulsar al atacante paraguayo, quien se convirtió en el primer futbolista sancionado bajo la denominada 'ley Prestianni'.



Esta regla fue incorporada por la International Football Association Board (IFAB) a raíz del caso en el que Vinícius Jr. denunció que el argentino Gianluca Prestianni lo llamó "simio" mientras ocultaba sus labios con la camiseta durante un partido de la Champions League.

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Suiza AFP

El compromiso entre Colombia y Suiza será el tercero de Iván Barton en el Mundial 2026. El salvadoreño ya dirigió los encuentros entre Paraguay y Turquía, así como el de Japón frente a Suecia, los dos fueron correspondientes a fases previas del torneo. En esos dos compromisos ha mostrado seis tarjetas amarillas y una roja. Esta será, además, la primera vez que imparta justicia en un partido de la Selección Colombia durante una Copa del Mundo.

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Colombia sueña con cuartos de final

Gustavo Puerta, jugador de la selección colombiana que se clasificó a los octavos de final del Mundial 2026 al derrotar por 1-0 a Ghana, aseguró que el equipo "juega con el corazón, con el alma".

"Es un sueño hecho realidad, partido a partido hemos demostrado que es un equipo que juega con el corazón, con el alma, en cada pelota vamos como si fuera la última", aseguró el mediocampista del Racing de Santander español.

Con respecto a Suiza, el rival de Colombia el próximo martes en la ciudad canadiense de Vancouver, Puerta afirmó que primero celebrarán con la familia. "Ahora, esta noche, toca celebrar con nuestra familia y mañana ya pensar en ellos".

En un mensaje a la afición del país suramericano, el volante dijo que "sólo quedan palabras de agradecimiento por todo el apoyo que nos da a donde vamos. Que nos sigan apoyando que ellos son fundamentales para nosotros".