Alarmas encendidas en el Tour de Francia 2026; la etapa 3 podría ser cancelada

Las autoridades francesas van a tomar de aquí a que termine el día una decisión sobre la etapa del Tour de Francia del lunes, entre Granollers y Les Angles, teniendo en cuenta el impacto potencial del incendio en curso en el departamento francés de los Pirineos Orientales a unos 60 kilómetros del trayecto.

El prefecto del departamento, Pierre Regnault de la Mothe, señaló en una conferencia de prensa para dar cuenta del incendio que se declaró en el municipio de Trévillach, y que ha quemado más de 1.500 hectáreas, que la cuestión de la etapa del Tour "es un tema en el que se trabaja esta tarde".

"Podremos tomar una decisión de aquí al final del día", añadió el prefecto, que no quiso ir más allá.

Fuentes de la organización de la carrera indicaron que están en contacto estrecho con la Prefectura sobre esa cuestión y que por ahora consideran exagerada la eventualidad de una suspensión.



Tour de Francia 2026 - Etapa 2. afp.

Publicidad

Pero también recordaron que la decisión no les corresponde a ellos, sino al prefecto, que tiene en este momento muchas cosas de las qué ocuparse.

En su cuenta de X, la Prefectura colgó esta tarde, después de las palabras del delegado del Gobierno, un mensaje en el que recordaba que mañana pasará por el departamento el Tour de Francia, y hace una serie de recomendaciones al público sobre cómo tiene que circular y aparcar para poder asistir a la etapa.

Publicidad

Además, informa de las carreteras que tendrán que ser cortadas al tráfico para permitir el buen funcionamiento de la carrera.

El fuego de Trévillach se declaró el sábado a última hora de la tarde y esta mañana se reavivó, sobre todo a causa de la tramontana, el viento de la zona, en dirección de los municipios de Rodès, Ille-sur-Têt y Boleternère.

A primera hora de la tarde había 700 bomberos que estaban trabajando sobre el terreno, apoyados desde el aire por media docena de aviones y un helicóptero bombardero de agua.