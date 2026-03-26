Así fue el gol de Jhon Arias en Colombia vs Croacia; remate dentro del área y a celebrar

La Selección Colombia le madrugó a Croacia en el partido preparatorio disputado este jueves 26 de marzo, gracias a un gol de Jhon Arias, cuando apenas iban 2 minutos de juego en el estadio Camping, en Orlando (Estados Unidos).

Tras un buen centro de Johan Mojica desde la banda izquierda, la pelota le llegó en el área al atacante del registro del Palmeiras, de Brasil, quien recibió y remató rápidamente al segundo palo.

El balón tuvo un pequeño desvío de un jugador de Croacia, sorprendió al arquero rival y con eso llegó el 1-0 parcial de la Selección Colombia frente al combinado europeo.



Así fue el gol de Jhon Arias en Colombia vs Croacia, partido preparatorio: