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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Así fue el gol de Jhon Arias en Colombia vs Croacia; remate dentro del área y a celebrar

Así fue el gol de Jhon Arias en Colombia vs Croacia; remate dentro del área y a celebrar

Cuando apenas iban 2 minutos de juego en el partido de la Selección Colombia en Orlando, el chocoano Jhon Arias apareció dentro del área para adelantar a nuestra 'tricolor'.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 26 de mar, 2026
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Richard Ríos y Jhon Arias
Richard Ríos y Jhon Arias con la Selección Colombia - Foto:
AFP

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