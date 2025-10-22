Síguenos en::
Así fue el golazo de Ella Grace en Colombia vs Costa de Marfil, en Mundial femenino Sub-17

La ‘10’ de la Selección Colombia femenina Sub-17, Ella Grace, puso el tercer y definitivo gol en el partido de la fecha 2 del certamen de la FIFA, este miércoles. ¡Hubo hasta celebración acrobática!

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 22 de oct, 2025
Ella Grace Selección Colombia femenina Sub-17
Ella Grace con Selección Colombia femenina Sub-17 - Foto:
FCF

