Así fue el golazo de Ella Grace en Colombia vs Costa de Marfil, en Mundial femenino Sub-17

La Selección Colombia dejó atrás la dura derrota 4-0 a manos de España en el Mundial femenino Sub-17 y se impuso 3-0 a Costa de Marfil en la fecha 2 del Mundial que se juega en Marruecos.

La habilidosa Ella Grace, que lleva el 10 en su espalda, se reportó con el tercer y definitivo gol de la ‘tricolor’ para asegurar los tres puntos.

Con eso la Selección Colombia femenina ahora cerrará la fase de grupos contra Corea del Sur, el próximo sábado 25 de octubre a las 8:00 a.m. (hora colombiana).



Vea acá el gol de Ella Grace en Colombia vs Costa de Marfil, en el Mundial femenino Sub-17: