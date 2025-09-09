Así fue el golazo de Yerry Mina en Venezuela vs Colombia; cabezazo inatajable del ‘panita’

La Selección Colombia comenzó perdiendo temprano con Venezuela, al minuto 3, pero llegó la igualdad de la ‘tricolor’ gracias a un golazo del defensor central Yerry Mina, al 10’.

Tras un tiro de esquina el balón cayó al centro del área donde apareció el ‘panita’ para cabecear de primera y mandar la pelota al fondo de la red. Hubo baile de Mina y respiró el combinado nacional.

Sin embargo, dos minutos después Venezuela volvió a ponerse al frente en el marcador luego de un error de Kevin Mier y que fue gol de Josef Martínez. La felicidad duró poco para la Selección Colombia.



Vea acá el gol Yerry Mina en Venezuela vs Colombia, por Eliminatorias Sudamericanas: