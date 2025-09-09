Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
VENEZUELA VS. COLOMBIA, EN VIVO
EGAN BERNAL
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Así fue el golazo de Yerry Mina en Venezuela vs Colombia; cabezazo inatajable del ‘panita’

Así fue el golazo de Yerry Mina en Venezuela vs Colombia; cabezazo inatajable del ‘panita’

El defensor central de la Selección Colombia, Yerry Mina, se encargó de igualar parcialmente 1-1 el duelo contra Venezuela, en la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: septiembre 09, 2025 07:04 p. m.
Comparta en:
Yerry Mina Selección Colombia