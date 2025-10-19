España mostró su contundencia ofensiva de la mano de una de sus mejoras jugadoras, Carlota Chacón, quien puso el 2-0 sobre la Selección Colombia en el Mundial femenino Sub-17.

Al minuto 28 se dio una gran jugada colectiva del combinado europeo, que de a poco fue acercándose al arco de la ‘tricolor’.

Al final, una asociación entre Carolina Ferrera fue definida por Carlota Chacón con un espectacular remate al ángulo, que puso el 2-0 de España sobre Colombia.



Así fue el primer gol de Carlota Chacón en España vs Colombia, en Mundial femenino Sub-17: