Síguenos en::
Tendencias:
NÉSTOR LORENZO
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
MUNDIAL SUB-20
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / Así fue el primer gol de Carlota Chacón en España vs Colombia, en Mundial femenino Sub-17

Así fue el primer gol de Carlota Chacón en España vs Colombia, en Mundial femenino Sub-17

La atacante española Carlota Chacón amplió el marcador en Marruecos en el duelo frente a la Selección Colombia Sub-17, en la primera fecha del certamen orbital de la FIFA.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 19 de oct, 2025
Comparta en:
España vs Colombia Carlota Chacón

Publicidad

Publicidad

Publicidad