Así fue el gol de Anna Quer en España vs Colombia, en el Mundial femenino Sub-17

A la Selección Colombia le tocó comenzar enfrentando a una potencia del fútbol de mujeres como lo es España, en la fase de grupos del Mundial femenino Sub-17, y rápidamente sufrió de la mano de Anna Quer.

Al minuto 15 del compromiso del certamen orbital que se juega en Marruecos hubo un desborde de una jugadora europea que mandó el balón al área, y tras pasar a varias defensoras colombianas, le quedó servida a la número 11 de las ibéricas.

Anna Quer no dudó en rematar con potencia con el arco de frente y dejó sin chances a la arquera de la ‘tricolor’, Isabella Tejada, quien no pudo detener el disparo de Anna Quer, para el 1-0 en el marcador.



Vea acá el gol de Anna Quer en España vs Colombia, Mundial femenino Sub-17: