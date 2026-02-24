Síguenos en:
Medellín sigue en carrera en Copa Libertadores, tras vencer por marcador global al Liverpool

Medellín sigue en carrera en Copa Libertadores, tras vencer por marcador global al Liverpool

El Medellín igualó este martes 0-0 con Liverpool de Uruguay, pero avanzó a la siguiente ronda de la Copa Libertadores gracias al marcador global de 2-1. Espera por Guaraní o Juventud.

Por: EFE
Actualizado: 24 de feb, 2026
Medellín avanzó a la siguiente ronda de la Copa Libertadores.
Medellín avanzó a la siguiente ronda de la Copa Libertadores.
Colprensa

