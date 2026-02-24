Medellín sigue en carrera en Copa Libertadores, tras vencer por marcador global al Liverpool

El Deportivo Independiente Medellín igualó 0-0 este martes en casa con el Liverpool y pasó a la tercera fase previa de la Copa Libertadores, en la que espera al vencedor de la serie Guaraní-Juventud, que va 0-0.

El equipo colombiano, dirigido por Alejandro Restrepo, que hoy (martes) no estuvo en el banquillo por suspensión, aprovechó la victoria 1-2 en el juego de ida para pasar de ronda en un partido difícil disputado bajo la lluvia en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, que tuvo como figura al arquero local, el uruguayo Salvador Ichazo.

Acción de juego entre Medellín y Liverpool de Uruguay en juego de fase previa de la Copa Libertadores. Colprensa

El primer tiempo se jugó en las áreas. Los visitantes, con la urgencia de igualar la serie, salieron a buscar el gol y tuvieron su primer acercamiento al minuto cuatro cuando el atacante Federico Martínez sacó un remate que atajó sin mayores dificultades Ichazo.



El 'Poderoso', liderado en ataque por el argentino Francisco Fydriszewski, tomó el control y tuvo su oportunidad más clara de la etapa inicial en un tiro libre cobrado por el lateral Frank Fabra que se estrelló en el horizontal.

Ichazo empezó a ganar más protagonismo al atajar dos remates del delantero Facundo Barceló, mientras que el Medellín respondió con remates del lateral Esneyder Mena y del atacante John Montaño, ambos despejados por el veterano Martín Campaña.

En el segundo tiempo, el Liverpool salió a buscar el gol y casi lo consigue al 49 cuando el atacante Rubén Bentancourt aprovechó un error en salida y sacó un remate que atajó con solvencia Ichazo.

Los uruguayos se hicieron del balón pero tuvieron muchas dificultades para hacerle daño a una defensa organizada de un equipo que sufrió poco y tampoco atacó mucho.

El entrenador visitante, Gustavo Ferrín, envió a la cancha a atacantes como Renzo Machado y Ramiro Digregorio para tratar de hacer daño y no lo consiguió.

Los locales, por su parte, empezaron a encontrar más espacio al contragolpe y casi anotan al 79' en una gran jugada en la que el delantero uruguayo Enzo Larrosa mandó un centro para Fydriszewski, que remató de cabeza y mandó el balón por encima del horizontal.

Al final, el Medellín estuvo más cerca de anotar ante un equipo uruguayo que físicamente terminó desgastado y se quedó por fuera de la Copa Libertadores en una serie exigente.