Así quedó la final y tercer puesto del Mundial Sub-20; día, hora y dónde ver EN VIVO

Dieciocho años después de su consagración en Canadá 2007, Argentina regresa a una final del Mundial Sub-20 al derrotar 1-0 a Colombia este miércoles en Santiago, en las semifinales de Chile 2025, y peleará por el título contra Marruecos, debutante en una final juvenil. Así las cosas los galos y los 'cafeteros' jugarán por el tercer puesto del torneo de la FIFA.

En un partido tenso y emocionante en el Estadio Nacional, la Albiceleste se impuso con la anotación de Mateo Silvetti, a los 72 minutos.



Marruecos vs Argentina EN VIVO; hora y dónde ver la final del Mundial Sub-20 2025

Fecha: domingo 19 de octubre de 2025

Hora: 6:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Nacional (Santiago, Chile)

Transmisión: Gol Caracol, Ditu, www.golcaracol.com, YouTube de Gol Caracol



Colombia vs Francia EN VIVO; hora y dónde ver el tercer puesto del Mundial Sub-20 2025

Fecha: sábado 18 de octubre de 2025

Hora: 2:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Nacional (Santiago, Chile)

Transmisión: Gol Caracol, Ditu, www.golcaracol.com, YouTube de Gol Caracol

Titulares de la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial Chile 2025 - Foto: AFP

Argentina es la selección más ganadora del Mundial Sub-20, con seis títulos y presente en 18 de las 24 ediciones. Ha disputado ocho finales, incluyendo el subcampeonato de 1983, y no conquista el torneo desde 2007, cuando un equipo liderado por Sergio "Kun" Agüero alcanzó la gloria en Canadá.

Colombia, que en Emiratos Árabes Unidos 2003 logró su mejor resultado histórico en un Mundial juvenil al ser tercera, disputará el sábado en Santiago el partido por el tercer puesto frente a Francia —campeón en 2013—, que perdió 5-4 por penales ante Marruecos en la otra semifinal de Chile 2025.



- Y el gol no apareció -

Arropada por la inmensa mayoría de los 41.354 espectadores que desafiaron el frío, Colombia tomó la iniciativa desde el pitazo inicial. Con el balón en sus pies, los cafeteros lo hicieron circular con velocidad y determinación, dejando claro quién iba a dominar el encuentro.

Fue así como llegó la primera amenaza a los 8 minutos, un cabezazo del atacante Joel Canchimbo en el segundo palo que el golero argentino Santino Barbi desactivó a puro reflejo sobre la línea de gol.

Tres minutos después, Emilio Aristizábal, el reemplazante del suspendido goleador Neyser Villarreal, remató en el corazón del área y Canchimbo a los 13 lo volvió a intentar, pero ambos disparos fueron rechazados por la zaga.

Jugadores de la Selección Colombia Sub-20, tras un partido del Mundial 2025, que se disputó en Chile AFP

Cuando Colombia mostraba su mejor versión y Canchimbo era el hombre más activo en ataque, llegó el infortunio: el atacante salió lesionado a los 36 minutos tras un esfuerzo por bloquear la salida de Argentina, aparentemente afectado por un tirón muscular.

La Albiceleste buscó aprovechar el golpe anímico cuando Ian Subiabre, a los 37 minutos, envió un pase peligroso a Alejo Sarco en el área pequeña, pero Jordan García, el arquero colombiano, evitó con una mano providencial que la pelota no llegara al del Bayer Leverkusen, manteniendo el 0-0 con el que se cerró la primera mitad.

- Con la astucia de Silvetti -

En el inicio de la segunda mitad, Argentina equilibró el juego con el ingreso de Mateo Silvetti, lo que le permitió acercarse con mayor peligro al arco colombiano y generar situaciones más profundas.

Colombia logró asentarse y se soltó nuevamente en ataque, y fue entonces cuando el arquero Barbi comenzó a imponer sus 1,91 m, evitando dos claras situaciones de gol con sendas atajadas: un remate de Jhon Rentería desde fuera del área a los 54 minutos y un cabezazo de Juan Arizala tres minutos después.

Argentina no se quedó atrás y respondió con dos remates fallidos de Sarco y Silvetti, a los 65 y 68 minutos, un claro campanazo de alerta de lo que estaba por venir apenas cuatro minutos después.

Mateo Silvetti celebra su gol con la Selección Argentina contra Colombia en el Mundial Sub-20 AFP

El ágil Gianluca Prestianni avanzó a pura velocidad desde el centro del campo, descargó a la derecha sorprendiendo a la defensa cafetera, y allí apareció Silvetti, quien dentro del área remató con potencia a la base del palo derecho para marcar el 1-0.

Colombia buscó el empate, pero no encontró líneas claras de pase ante la sólida defensa argentina. Los albicelestes se mantuvieron firmes, defendieron la ventaja y supieron cerrar el partido con aplomo, asegurando la clasificación a su octava final en un Mundial Sub-20.