Paso en falso de la Selección Colombia Sub-20 y adiós a final del Mundial; caída 1-0 con Argentina

En el estadio Nacional de la ciudad de Santiago, este miércoles la Selección Colombia se quedó con las ganas de marcar historia en el Mundial de Chile 2025. Con un tanto de Mateo Silvetii, quien aprovechó los espacios dejados en defensa por los zagueros de nuestro país, los albicelestes nos sacaron del camino y el 1-0 fue suficiente para que los de Diego Placente avanzaran a la final del certamen, en la que enfrentarán a Marruecos.

El juego estuvo parejo y los colombianos desperdiciaron varias posibilidades de anotar por intermedio de Joel Canchimbo, quien se fue lesionado y en medio del llanto en el primer tiempo; de Juan Arizala y en el complemento el que las tuvo con claridad en el área de la albiceleste fue Emilio Aristizábal, quien en una se demoró en rematar a arco y en la otra, definió de mala manera. A esto, hay que sumarle que Luis Rentería vio la cartulina roja en territorio chileno.

Luego de los 90 minutos, por el lado de los hombres de César Torres se notó la tristeza y la melancolía por no dar el paso a la disputa del título; mientras que los argentinos se fundieron en abrazos, brincos y cánticos.

Colombia vs. Argentina, semifinal del Mundial Sub-20 AFP

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia Sub-20 en el Mundial 2025?

En el cierre del Mundial de Chile, ahora la Selección Colombia Sub-20 deberá alistarse para la disputa por el tercer puesto de la Copa del Mundo frente a Francia. Será a las dos de la tarde, el sábado 18 de octubre, en el estadio Nacional de Santiago.

