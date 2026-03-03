Síguenos en:
Gol Caracol  / Millonarios y los convocados para enfrentar a Nacional: hay noticia con Falcao García

Este martes, Millonarios anunció en redes sociales el listado de los jugadores convocados por Fabián Bustos para el partido contra Nacional por la Copa Sudamericana.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de mar, 2026
Falcao García, delantero colombiano, celebra su gol con Millonarios frente a Águilas Doradas
Falcao García, delantero colombiano, celebra su gol con Millonarios frente a Águilas Doradas
