Millonarios y los convocados para enfrentar a Nacional: hay noticia con Falcao García

La Copa Sudamericana comienza con sus emociones esta semana y uno de los partidos más atractivos será el duelo colombiano entre Atlético Nacional y Millonarios, que se disputará este miércoles 4 de marzo, a las 7:30 p.m. (hora Colombia), en el estadio Atanasio Girardot. Los 'embajadores' no perdieron tiempo y desde ya revelaron la lista de convocados, con sorpresa incluída sobre Falcao García.
El director técnico Fabián Bustos ya tiene disponible a 'El Tigre', quien apareció junto a otras piezas ofensivas como Beckham Castro, Leonardo Castro, Julián Angulo y Rodrigo Contreras. García Zárate no jugaba desde el pasado 14 de febrero, en la victoria 2-1 sobre Llaneros, en El Campín, luego de intentar ir por un balón y sentir un pinchazo en el muslo de su piedra. En ese encuentro solo pudo estar el prime tiempo en cancha y fue sustituido en el entretiempo.
Por lo tanto, el nacido en Santa Marta no fue tenido en cuenta en la derrota 3-2 con Internacional de Bogotá y en la victoria 5-1 sobre Depotivo Pereira. Sin duda alguna se trata del regreso más esperado por los 'azules', puesto que Contreras, quien también estuvo lesionado, ya había sido convocado frente a los 'matecañas', pero al final fue enviado a la tribuna como medida de precaución.
En cuanto al resto de la nómina no hay mayores novedades y todos las fichas se encuentran disponibles para enfrentar a una escuadra verdolaga que tendrá el público a su favor y que también optará por tener a sus mejores hombres en el gramado del máximo escenario de los antioqueños.
Convocados de Millonarios para enfrentar a Atlético Nacional en Copa Sudamericana:
Todo listo ✅— Millonarios FC (@MillosFCoficial) March 3, 2026
📝 Estos son nuestros convocados para el partido frente a Atlético Nacional. pic.twitter.com/tMYCOuRVI0
