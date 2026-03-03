Millonarios y los convocados para enfrentar a Nacional: hay noticia con Falcao García

La Copa Sudamericana comienza con sus emociones esta semana y uno de los partidos más atractivos será el duelo colombiano entre Atlético Nacional y Millonarios, que se disputará este miércoles 4 de marzo, a las 7:30 p.m. (hora Colombia), en el estadio Atanasio Girardot. Los 'embajadores' no perdieron tiempo y desde ya revelaron la lista de convocados, con sorpresa incluída sobre Falcao García.

El director técnico Fabián Bustos ya tiene disponible a 'El Tigre', quien apareció junto a otras piezas ofensivas como Beckham Castro, Leonardo Castro, Julián Angulo y Rodrigo Contreras. García Zárate no jugaba desde el pasado 14 de febrero, en la victoria 2-1 sobre Llaneros, en El Campín, luego de intentar ir por un balón y sentir un pinchazo en el muslo de su piedra. En ese encuentro solo pudo estar el prime tiempo en cancha y fue sustituido en el entretiempo.

Por lo tanto, el nacido en Santa Marta no fue tenido en cuenta en la derrota 3-2 con Internacional de Bogotá y en la victoria 5-1 sobre Depotivo Pereira. Sin duda alguna se trata del regreso más esperado por los 'azules', puesto que Contreras, quien también estuvo lesionado, ya había sido convocado frente a los 'matecañas', pero al final fue enviado a la tribuna como medida de precaución.

En cuanto al resto de la nómina no hay mayores novedades y todos las fichas se encuentran disponibles para enfrentar a una escuadra verdolaga que tendrá el público a su favor y que también optará por tener a sus mejores hombres en el gramado del máximo escenario de los antioqueños.



Convocados de Millonarios para enfrentar a Atlético Nacional en Copa Sudamericana:



Guillermo de Amores Diego Novoa Carlos Sarabia Édgar Elizalde Sergio Mosquera Jorge Arias Danovis Banguero Sebastián Valencia Andrés Llinás Alex M. Paz Carlos D. Coterio Dewar Victoria David M. Silva Rodrigo Ureña Mateo García Stiven Vega Sebastián del Castillo Alex Castro Falcao García Beckham Castro Leonardo Castro Julián Angulo Rodrigo Contreras

