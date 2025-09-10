Así quedó la tabla de goleadores de las Eliminatorias; con Luis Díaz en plan de figura

El martes pasado se dio por terminada la programación de la Eliminatoria Sudamericana, que dejó a Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador, Brasil y Paraguay clasificadas a la cita orbital de 2026, que tendrá como sedes a Estados Unidos, México y Canadá. Junto a los referidos seleccionados, Bolivia pasó al repechaje, dejando latente su sueño de Copa del Mundo.

Y ahora es el tiempo de los balances, en los que los máximos goleadores también tuvieron su lugar con un Luis Díaz, figura de los colombianos, con 7 anotaciones y ubicado con las mismas anotaciones del boliviano Miguel Terceros y una menos que el legendario Lionel Messi, quien terminó primero con 8. También dijeron presente ahí hombres como Salomón Rondón y el ecuatoriano Enner Valencia.

Díaz Marulanda se confirmó de esa manera como referente de la Colombia de Néstor Lorenzo y se destacó en forma especial, revalidando los laureles con los que venía precedido a los partidos de la clasificatoria de la Conmebol primero siendo jugador de Liverpool, de la Premier League, y ahora que hace parte de la nómina de Bayern Múnich de Alemania. Conformó también una dupla con afinidad y si se quiere hasta con complicidad, dentro y fuera del terreno de juego, con James Rodríguez, otros de las grandes estrellas del equipo de Lorenzo.

Hay que recordar que en la goleada 6-3 sobre Venezuela, el número '7' de nuestro país no anotó, pero sí puso a festejar en un par de oportunidades a Luis Javier Suárez, figura del partido y de la jornada.

Luis Díaz festejando el gol junto a James Rodríguez, en duelo contra Bolivia. Foto: AFP.

Publicidad

El nacido en Barrancas, en el departamento de la Guajira, dijo presente en el marcador en los siguientes duelos:

2- Brasil (5 fecha)

1- Perú (7 fecha)

1- Chile (10 fecha)

1- Brasil (13 fecha)

1- Paraguay (14 fecha)

1- Argentina (16 fecha)



¡Simplemente el Goat!🇦🇷🐏🔥⚽️



Con el cierre de las #EliminatoriasSudamericanas, así quedó la tabla de goleadores de este camino rumbo a United 2026, donde Lionel Messi fue el máximo artillero con ocho goles, seguido por Miguel Terceros y Luis Díaz con siete anotaciones. pic.twitter.com/4ySQMRLb14 — One Sports Chile (@ONESportsCL) September 10, 2025

Publicidad

Ahora para Luis Díaz lo que viene es regresar a Alemania para sumarse de nuevo a los trabajos con Bayern Múnich, en el que en poco tiempo se ha ganado un lugar preponderante y vital en el andamiaje que tiene el profesor Kompany. Los bávaros se enfrentarán este sábado 13 de septiembre frente a Hamburgo, a las 11:30 de la mañana, hora de nuestro país.