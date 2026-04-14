Así quedó la tabla de posiciones de Liga de Naciones femenina, tras Colombia 2-0 Chile

La Selección Colombia volvió a ganar y sumó otros tres puntos en la Liga de Naciones femenina, tras vencer 2-0 a Chile este martes en el estadio Pascual Guerrero, en la ciudad de Cali.

Los goles de la noche en territorio vallecaucano fueron de Linda Caicedo, con una gran acción individual que finalizó de gran manera dentro del área, y uno de Manuela Vanegas de penalti, en el tiempo de adición.

Ahora, la Selección Colombia femenina se preparará para el duelo de la séptima fecha de la Liga de Naciones, donde se enfrentará a Argentina, actual líder, con los mismos 13 puntos.

La 'tricolor' le quedan tres compromisos del certamen internacional, frente a la albiceleste, contra Uruguay y con Paraguay. Recuerde que los partidos los pueden disfrutar EN VIVO con el sello de Gol Caracol.



Tabla de posiciones de Liga de Naciones femenina Conmebol, tras Colombia 2-0 Chile

Pos Equipo PJ G E P GF GC DG Pts 1 Argentina 5 4 1 0 16 4 +12 13 2 Colombia 5 4 1 0 11 4 +7 13 3 Venezuela 6 2 2 2 10 5 +5 8 4 Chile 6 2 1 3 7 6 +1 7 5 Paraguay 6 2 1 3 6 7 -1 7 6 Perú 5 2 1 2 7 13 -6 7 7 Ecuador 5 1 2 2 5 4 +1 5 8 Uruguay 5 1 2 2 5 6 -1 5 9 Bolivia 5 0 1 4 2 20 -18 1

Argentina venció el martes 2-1 a Venezuela en un duelo decisivo de la sexta fecha de la Liga de Naciones femenina de Sudamérica y se afianzó en el primer lugar de la clasificatoria al Mundial de 2027.



Esta victoria le permite marcar de momento distancia con Colombia, que marcha segunda y juega contra Chile el último partido de la jornada.

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Venezuela hizo las tareas en el encuentro más entretenido de la fecha, pero no le alcanzó para volver a la zona de clasificación directa. La Vinotinto hizo un juego ordenado, de mucho desgaste físico, presionó y puso a sufrir al equipo dirigido por Germán Portanova.

Las argentinas se impusieron con goles de Agostina Holzheier (7') y Florencia Bonsegundo (57'), que por ahora es la goleadora del torneo con cuatro anotaciones.

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Las albicelestes se mantienen invictas en el certamen, que entrega dos cupos directos al Mundial en Brasil, y cupos a un repechaje intercontinental para el tercer y cuarto lugares.

Por Venezuela anotó Bárbara Olivieri en el 86'.