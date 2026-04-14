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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Así quedó la tabla de posiciones de Liga de Naciones femenina, tras Colombia 2-0 Chile

Así quedó la tabla de posiciones de Liga de Naciones femenina, tras Colombia 2-0 Chile

Este martes la Selección Colombia femenina consiguió su segunda victoria consecutiva en esta fecha de abril en la Liga de Naciones femenina, y se acerca al Mundial.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 14 de abr, 2026
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Selección Colombia Liga de Naciones femenina
Selección Colombia Liga de Naciones femenina - Foto:
Colprensa

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