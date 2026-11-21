Este sábado 11 de noviembre, la Selección Colombia Sub-17 debutó en el Mundial de categoría, enfrentando a Japón en horas de la mañana para nuestro país.

Y es que, a pesar del táctico y complicado juego de los nipones, que generó problemas tanto para el ataque como para la defensa colombiana; al final, el combinado de nuestro país sufrió, pero lograr sacar un triunfo importantísimo en el torneo orbital.

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Con anotaciones de Miguel Agámez y Samuel Martínez, el equipo colombiano venció por 2- a Japón, que había igualado en la primera mitad por medio de Kakeru Saito.

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En el otro resultado del grupo L, Serbia venció por 2-0 a Honduras, haciéndose con el liderato parcial de la zona, debido a que cuenta con más goles de diferencia que la Selección Colombia.



Así quedó la tabla de posiciones del grupo L, en el Mundial Sub-17, tras triunfo de Colombia: