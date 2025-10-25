Así quedó la tabla de posiciones del Mundial femenino Sub-17, tras Colombia 1-0 Corea del Sur

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
El grupo E del Mundial femenino Sub-17 se definió este sábado 25 de octubre con la victoria 1-0 de la Selección Colombia contra Corea del Sur, con el solitario gol de London Crawford, al minuto 72 del encuentro en Marruecos.
Por su parte, España hizo puntaje perfecto, con 9 unidades, tras vencer 3-0 a Costa de Marfil y pasar como líder de su zona, dejando a la 'tricolor' en la segunda posición, con 6 unidades.
Ya están definidos los grupos A, B, C y E, y durante el transcurso de este sábado se conocerán los clasificados de los grupos D y F.
De hecho, el rival de la Selección Colombia femenina Sub-17 saldrá entre Japón y Paraguay, con el equipo que quede primero en su zona. Dicho duelo será el próximo miércoles 29 de octubre.
Tabla de posiciones del Mundial femenino Sub-17, tras Colombia 1-0 Corea del Sur:
Publicidad
Grupo E
|Pos
|Selección
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|España
|3
|3
|0
|0
|12
|0
|+12
|9
|2
|Colombia
|3
|2
|0
|1
|4
|4
|0
|6
|3
|República de Corea
|3
|0
|1
|2
|1
|7
|-6
|1
|4
|Costa de Marfil
|3
|0
|1
|2
|1
|7
|Pos
|Selección
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Italia
|3
|3
|0
|0
|10
|4
|+6
|9
|2
|Brasil
|3
|1
|1
|1
|7
|5
|+2
|4
|3
|Marruecos
|3
|1
|0
|2
|4
|7
|-3
|3
|4
|Costa Rica
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|-5
|1
|Pos
|Selección
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|RPD de Corea
|3
|3
|0
|0
|9
|1
|+8
|9
|2
|México
|3
|2
|0
|1
|4
|2
|+2
|6
|3
|Países Bajos
|3
|1
|0
|2
|4
|9
|-5
|3
|4
|Camerún
|3
|0
|0
|3
|4
|7
|-3
|0
|Pos
|Selección
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|EE. UU.
|3
|3
|0
|0
|13
|2
|+11
|9
|2
|RP China
|3
|2
|0
|1
|11
|5
|+6
|6
|3
|Ecuador
|3
|1
|0
|2
|7
|12
|-5
|3
|4
|Noruega
|3
|0
|0
|3
|0
|12
|-12
|0
|Pos
|Selección
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Canadá
|2
|2
|0
|0
|10
|1
|+9
|6
|2
|Francia
|2
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|6
|3
|Nigeria
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
|4
|Samoa
|2
|0
|0
|2
|2
|10
|Pos
|Selección
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Japón
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|6
|2
|Paraguay
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|6
|3
|Zambia
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|4
|Nueva Zelanda
|2
|0
|0
|2
|1
|7
La Selección Colombia pasó segunda en el grupo E del Mundial femenino Sub-17 luego de dos victorias y una derrota, cerrando la primera fase del torneo de la FIFA que se disputa en Marruecos, con 6 puntos.
Una dura caída 4-0 en la primera jornada a manos de España no opacó el talento de las dirigidas por Carlos Paniagua, que luego golearon 3-0 a Costa de Margil y este sábado derrotaton 1-0 a Corea del Sur, para clasificar a octavos de final.