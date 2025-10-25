Así quedó la tabla de posiciones del Mundial femenino Sub-17, tras Colombia 1-0 Corea del Sur

El grupo E del Mundial femenino Sub-17 se definió este sábado 25 de octubre con la victoria 1-0 de la Selección Colombia contra Corea del Sur, con el solitario gol de London Crawford, al minuto 72 del encuentro en Marruecos.

Por su parte, España hizo puntaje perfecto, con 9 unidades, tras vencer 3-0 a Costa de Marfil y pasar como líder de su zona, dejando a la 'tricolor' en la segunda posición, con 6 unidades.

Ya están definidos los grupos A, B, C y E, y durante el transcurso de este sábado se conocerán los clasificados de los grupos D y F.

De hecho, el rival de la Selección Colombia femenina Sub-17 saldrá entre Japón y Paraguay, con el equipo que quede primero en su zona. Dicho duelo será el próximo miércoles 29 de octubre.



Tabla de posiciones del Mundial femenino Sub-17, tras Colombia 1-0 Corea del Sur:

Publicidad

Grupo E



Pos Selección PJ G E P GF GC DG Pts 1 España 3 3 0 0 12 0 +12 9 2 Colombia 3 2 0 1 4 4 0 6 3 República de Corea 3 0 1 2 1 7 -6 1 4 Costa de Marfil 3 0 1 2 1 7

Grupo A

Pos Selección PJ G E P GF GC DG Pts 1 Italia 3 3 0 0 10 4 +6 9 2 Brasil 3 1 1 1 7 5 +2 4 3 Marruecos 3 1 0 2 4 7 -3 3 4 Costa Rica 3 0 1 2 2 7 -5 1

Grupo B

Pos Selección PJ G E P GF GC DG Pts 1 RPD de Corea 3 3 0 0 9 1 +8 9 2 México 3 2 0 1 4 2 +2 6 3 Países Bajos 3 1 0 2 4 9 -5 3 4 Camerún 3 0 0 3 4 7 -3 0

Grupo C

Pos Selección PJ G E P GF GC DG Pts 1 EE. UU. 3 3 0 0 13 2 +11 9 2 RP China 3 2 0 1 11 5 +6 6 3 Ecuador 3 1 0 2 7 12 -5 3 4 Noruega 3 0 0 3 0 12 -12 0

Grupo D

Pos Selección PJ G E P GF GC DG Pts 1 Canadá 2 2 0 0 10 1 +9 6 2 Francia 2 2 0 0 5 2 +3 6 3 Nigeria 2 0 0 2 1 5 -4 0 4 Samoa 2 0 0 2 2 10

Grupo F

Pos Selección PJ G E P GF GC DG Pts 1 Japón 2 2 0 0 5 0 +5 6 2 Paraguay 2 2 0 0 6 2 +4 6 3 Zambia 2 0 0 2 1 4 -3 0 4 Nueva Zelanda 2 0 0 2 1 7

La Selección Colombia pasó segunda en el grupo E del Mundial femenino Sub-17 luego de dos victorias y una derrota, cerrando la primera fase del torneo de la FIFA que se disputa en Marruecos, con 6 puntos.

Una dura caída 4-0 en la primera jornada a manos de España no opacó el talento de las dirigidas por Carlos Paniagua, que luego golearon 3-0 a Costa de Margil y este sábado derrotaton 1-0 a Corea del Sur, para clasificar a octavos de final.