Gol Caracol  / Selección Colombia  / La Selección Colombia le ganó 1-0 a Corea del Sur y está en octavos del Mundial femenino Sub-17

La Selección Colombia le ganó 1-0 a Corea del Sur y está en octavos del Mundial femenino Sub-17

Este sábado la Selección Colombia femenina Sub-17 dirigida por Carlos Paniagua ganó con un solitario gol de London Crawford, para asegurar su clasificación a la próxima ronda del Mundial.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 25 de oct, 2025
Selección Colombia femenina Sub-17
Selección Colombia femenina Sub-17 celebra en el Mundial 2025 - Foto:
Getty Images

