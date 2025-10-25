La Selección Colombia le ganó 1-0 a Corea del Sur y está en octavos del Mundial femenino Sub-17

La Selección Colombia sacó adelante un durísimo y reñido partido contra Corea del Sur, este sábado, ganando 1-0 en el partido de la fecha 3 del Mundial femenino Sub-17, y asegurando la clasificación a octavos de final del certamen orbital.

El único gol del encuentro fue de London Crawford, al minuto 72, para su segundo gol en el torneo de la FIFA que se juega en Marruecos, y de esa manera 3 puntos más para la 'tricolor', que pasó segunda en el grupo E, solo superada por España.

El partido de octavos de final del Mundial femenino Sub-17 para la Selección Colombia será le próximo miércoles 29 de octubre, a la espera aún de si será Japón o Paraguay, ya que se medirá a la primera del grupo F.

Así fue el gol de London Crawford en Colombia vs Corea del Sur, Mundial femenino Sub-17:



