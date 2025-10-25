Así fue el gol de London Crawford en Colombia vs Corea del Sur, Mundial femenino Sub-17

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
La Selección Colombia no la tuvo fácil en el partido contra Corea del Sur, pero al minuto 72 llegó el gol de London Crawford para poner el 1-0 en el marcador en el partido del Mundial femenino Sub-17 2025.
Luego de un ataque de la 'tricolor' la pelota quedó rebotando dentro del área y ahí fue cuando la estadounidense de padres colombianos, desconfió, se avivó y logró ganarle a las defensoras asiáticas.
London Crawford remató picando la pelota y la mandó al fondo de la red, para así conseguir el 1-0 de la Selección Colombia sobre Corea del Sur en el duelo de la fecha 3 del Mundial femenino Sub-17 que se juega en Marruecos.
Así fue el gol de London Crawford en Colombia vs Corea del Sur, en Mundial femenino Sub-17:
Publicidad