Así fue el gol de London Crawford en Colombia vs Corea del Sur, Mundial femenino Sub-17

La Selección Colombia no la tuvo fácil en el partido contra Corea del Sur, pero al minuto 72 llegó el gol de London Crawford para poner el 1-0 en el marcador en el partido del Mundial femenino Sub-17 2025.

Luego de un ataque de la 'tricolor' la pelota quedó rebotando dentro del área y ahí fue cuando la estadounidense de padres colombianos, desconfió, se avivó y logró ganarle a las defensoras asiáticas.

London Crawford remató picando la pelota y la mandó al fondo de la red, para así conseguir el 1-0 de la Selección Colombia sobre Corea del Sur en el duelo de la fecha 3 del Mundial femenino Sub-17 que se juega en Marruecos.

Así fue el gol de London Crawford en Colombia vs Corea del Sur, en Mundial femenino Sub-17:

