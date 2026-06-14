Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Así quedó la tabla de posiciones en el grupo E, en el Mundial 2026, tras Costa de Marfil 1-0 Ecuador

Así quedó la tabla de posiciones en el grupo E, en el Mundial 2026, tras Costa de Marfil 1-0 Ecuador

El cuadro ecuatoriano sufrió una dura derrota sobre el final del encuentro y, tras la victoria de Alemania; la situación se puso cuesta arriba para los sudamericanos.

Por: AFP
Actualizado: 14 de jun, 2026
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Acción de juego en el duelo entre Costa de Marfil vs. Ecuador, por el Mundial 2026.
Acción de juego en el duelo entre Costa de Marfil vs. Ecuador, por el Mundial 2026.
Foto: AFP.

Ecuador sucumbió 1-0 ante la ofensiva de Costa de Marfil en su debut este domingo en el Mundial de 2026, donde la perla marfileña Yan Diomande fue vital para enterrar la invencibilidad de 19 partidos de la Tricolor.

Amad Diallo, otra de las caras prometedoras de los Elefantes, propinó en Filadelfia la primera derrota a la selección ecuatoriana desde septiembre de 2024 con un tanto en el minuto 90 tras un pase por izquierda de Wilfried Singo.

El delantero del Manchester United dio los tres puntos a su país en su regreso a una Copa del Mundo, en la que no decía presente desde 2014, y en un duelo clave en la lucha por uno de los dos boletos del Grupo E para dieciseisavos de final.

Así quedó la tabla de posiciones en el grupo E, por el Mundial 2026:

Pos.EquipoPJGDPTS
1Alemania163
2Costa de Marfil113
3Ecuador1-10
4Curazao1-60
WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial

Publicidad

Publicidad

Publicidad