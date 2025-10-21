Así será el Mundial Sub-17 masculino de Catar 2025, con 48 equipos: grupos, sistema y calendario

El Mundial Sub-17 de Catar irá del 3 al 27 de noviembre de 2025 con una serie de cambios que servirán como banco de pruebas para la Copa del Mundo de mayores de 2026, que también tendrá 48 delegaciones.

El sistema de competencia contempla la conformación de 12 cuadrangulares iniciales, en los que se jugará bajó el formato de todos contra todos.

Posteriormente, los 2 primeros de cada grupo irán a dieciseisavos de final, instancia a la que también pasarán los 8 mejores terceros. De ahí en adelante se implementará la modalidad de eliminación directa a un solo encuentro.

Lo particular es que todo el certamen, compuesto de 104 confrontaciones, se disputará en una sola ciudad: Rayan, donde se utilizarán 8 canchas del complejo deportivo Aspire Zone y el estadio Kalifa, que acogerá la final.



La Selección Colombia, que hace parte del cuadrangular G junto a Alemania, Corea del Norte y El Salvador, consiguió su tiquete gracias al subtítulo del Sudamericano efectuado en Montería y Cartagena a principio de ño.

El resto de escuadras presentes proceden de la siguiente manera: 10 de Europa, 10 de África, 9 de Asia, 8 de Concacaf, 7 de Suramérica y 4 de Oceanía.

Entre los clasificados llaman la atención elencos con escasa o nula tradición en este tipo de certámenes, como Nueva Caledonia, Fiyi, Taití, Indonesia, Tayikistán, Zambia, Uganda, entre otros.



Selección Colombia en Mundial Sub-17: rivales y calendario de Colombia

El elenco ‘cafetero’ integrará el grupo G, que tendrá la siguiente programación:

⦁ Fecha 1, noviembre 4

Alemania vs. Colombia

Corea del Norte vs. El Salvador

⦁ Fecha 2, noviembre 7

Alemania vs. Corea del Norte

El Salvador vs. Colombia

⦁ Fecha 3, noviembre 10

El Salvador vs. Alemania

Colombia vs. Corea del Norte



Mundial Sub-17 de Catar 2025: grupos y calendario

⦁ Grupo A: Catar, Italia, Sudáfrica, Bolivia.

⦁ Grupo B: Japón, Marruecos, Nueva Caledonia, Portugal.

⦁ Grupo C: Senegal, Croacia, Costa Rica, Emiratos Árabes.

⦁ Grupo D: Argentina, Bélgica, Túnez, Fiyi.

⦁ Grupo E: Inglaterra, Venezuela, Haití, Egipto.

⦁ Grupo F: México, Corea del Sur, Costa de Marfil, Suiza.

⦁ Grupo G: Alemania, Colombia, Corea del Norte, El Salvador.

⦁ Grupo H: Brasil, Honduras, Indonesia, Zambia.

⦁ Grupo I: EE. UU., Burkina Faso, Tayikistán, R. Checa.

⦁ Grupo J: Paraguay, Uzbekistán, Panamá, Irlanda.

⦁ Grupo K: Francia, Chile, Canadá, Uganda.

⦁ Grupo L: Mali, Nueva Zelanda, Austria, Arabia Saudita.

⦁ Calendario, Mundial Sub-17 de 2025

- Fase de grupos: 3 al 11 de noviembre

- Dieciseisavos de final: 14 y 15 de noviembre

- Octavos de final: 18 de noviembre

- Cuartos de final: 21 de noviembre

- Semifinales: 24 de noviembre

- Tercer puesto: 27 de noviembre

- Final: 27 de noviembre