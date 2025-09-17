Síguenos en::
Selección Colombia Sub-17 venció 2-1 a Venezuela en juego de fogueo en Cúcuta

Este miércoles, en el estadio General Santander, la Selección Colombia Sub-17 superó a su similar de Venezuela con anotaciones de Kevin Angulo y Cristian Flórez.

Por: EFE
Actualizado: 17 de sept, 2025
Selección Colombia Sub-17 vs. Venezuela.
