Atentos en Selección Colombia Sub-17; este jueves será el sorteo para el Mundial en Qatar

La FIFA celebrará este jueves en su sede de Zúrich (Suiza) los sorteos de los Mundiales sub-17 femenino y masculino que, por segunda vez consecutiva y hasta 2029, se disputarán este año en Marruecos y Catar, respectivamente, con 24 selecciones en el primero y 48 en el segundo. La Selección Colombia de hombres en esta categoría está clasificada, tras ser campeona del Sudamericano.

El primer sorteo será el de la competición femenina, que celebrará su décima edición entre el 17 de octubre y el 7 de noviembre próximos, con Corea del Norte como defensora del título y en busca de convertirse campeona por tercera vez seguida.

Las 24 selecciones participantes se distribuirán en cuatro bombos para formar seis grupos de cuatro, con Marruecos en el primero, junto a España, Corea, Japón, Estados Unidos y Canadá, de acuerdo al 'ránking' FIFA, establecido por el número de puntos obtenidos en las últimas ediciones del Mundial (2025, 2024, 2022, 2018 y 2016).

España se quedó fuera de la final del último Europeo disputado en Irlanda del Norte el pasado día 14, tras caer derrotada en la tanda de penaltis frente a Alemania (4-3), que luego conquistó su noveno título al ganar a Francia en la final (1-0).



A falta de confirmar los equipos de África (CAF), en el bombo 2 estarán las selecciones de Brasil, México, Alemania, Francia, China y una de África; en el 3 Nueva Zelanda, Polonia, Chile y 3 africanas y en el 4 Venezuela, Noruega, Samoa, Australia, Puerto Rico y Argentina.

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La competición masculina, que vivirá su edición número 21, se disputará en Catar entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre con 48 selecciones por segunda vez y con Portugal como defensora del título.

La FIFA distribuirá a los equipos, también sin conocer todavía el nombre de los diez africanos, en doce bombos con Catar en el primero como anfitrión y el resto según su ránking, que tiene en cuenta los puntos sumados en las últimas cinco ediciones del Mundial (2025, 2023, 2019, 2017 y 2015).

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Las selecciones que entrarán en el sorteo son las siguientes:

. Asia (AFC): Catar, Australia, China, Japón, Corea del Sur, Arabia Saudí, Tayikistán, Uzbekistán y Vietnam.

. Concacaf: Costa Rica, Cuba, Haití, Honduras, Jamaica, México, Panamá y Estados Unidos.

. CONMEBOL: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela.

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. OFC: Fiyi, Nueva Caledonia y Nueva Zelanda.

. UEFA: Bélgica, Croacia, Dinamarca, Francia, Grecia, Italia, Montenegro, República de Irlanda, Rumanía, Serbia y España.