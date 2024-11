"Brasil siempre es complicado, pero con Colombia es hasta el final y somos las campeonas"

Los festejos no paran en la Selección Colombia femenina Sub-20 , que se consagró campeona del Sudamericano de futsal, tras derrotar por 6-5 a Brasil , en la tanda de los penaltis.

Es por eso que, Nicole Mancilla, como la goleadora del equipo ‘tricolor’, habló minutos después del hito histórico, dejando ver toda su alegría y felicidad por la obtención de este importante trofeo.

“Gracias. Primero que todo darle las gracias a Dios, que creo que él es la clave de todo, por él fue el triunfo. También quería darle las gracias al equipo que luchamos hasta el final y con Colombia siempre va a ser hasta el final”, indicó de entrada la futbolista ‘cafetera’, quien todavía no podía creer lo que estaba pasando.

Selección Colombia femenina Sub-20 de Futsal - Foto: FCF

Sumado a eso, Nicole no se olvidó de elogiar a la ‘canarinha’; eso sí, resaltando la fuerza de las colombianas para sacar adelante el partido, que iniciaron perdiendo desde muy temprano: “Sabemos que con Brasil, que es un gran rival, siempre va a ser complicado, pero Colombia trabajó para esto y aquí estamos; ahora somos las nuevas campeonas”.

Para finalizar, Mancilla hizo una especial dedicatoria por el título obtenido, recordando a todas y cada una de esas personas que estuvieron ahí en el proceso desde el día uno: “Este título se lo dedico a mi mamá, primeramente, también a la gente que me está apoyando, a la gente del club que me ha apoyado, a mis hermanos, y aquellas personas que creyeron este equipo. Ahora queda disfrutar”.

Cabe destacar que, luego de vencer a Brasil por 6-5 en los penaltis, la Selección Colombia femenina Sub-20 llegó a su primer título en la categoría de toda la historia, en el Sudamericano de futsal.

Además, como dato no menor, es importante resaltar que Nicole Mancilla no solo fue protagonista durante todo el certamen anotando goles importantes, sino que también cumplió en los once pasos, anotando su pena máxima en la tanda.

¿Cómo le fue a la Selección Colombia femenina Sub-20 en el Sudamericano de futsal?

Curiosamente, el cuadro dirigido por Roberto Bruno solo cayó en una oportunidad durante la fase de grupos, que fue justamente contra Brasil.

De los cuatro partidos disputados en la primera etapa de la competencia, el cuadro ‘tricolor’ ganó tres de sus cuatro duelos, cayendo en el último frente a la ‘canarinha’, con un contundente 4-0 final.

Ya en ‘semis’, las ‘cafeteras’ ganaron por 2-1 contra Argentina, que empezó arriba del marcador. No obstante, las de nuestro país sacaron la casta y revirtieron la situación.

Nuevamente frente a Brasil, pero ahora en la gran final, la Selección Colombia femenina Sub-20 tuvo que remar contra la corriente, tras iniciar perdiendo. Pero un empate en el complemento., llevó la serie a los penaltis, donde ganaron 6-5.