"No soy la policía, Richard Ríos cumplió las normas"; en Portugal hay revuelo con el colombiano

Benfica se estrenó este sábado 16 de agosto en la Liga de Portugal 2025/2026 visitando al Estrela da Amadora, en compromiso que se impuso por marcador de 0-1 y que contó con la presencia en la titular del volante colombiano Richard Ríos. Sin embargo, antes de que rodara el balón en el Estádio José Gomes, el exPalmeiras fue visto en un concierto; mismo que en los medios de Portugal le dieron 'bombo'; pero desde las 'águilas' lo respaldaron asegurando que no "infringió las normas".

Richard Ríos (der.) en acción de juego con el Benfica frente al Estrela da Amadora por la Liga de Portugal. Instagram oficial del Benfica

¿Qué pasó con Richard Ríos y por qué fue noticia en Portugal?

En ese orden de ideas, el oriundo de Vegachí asistió al festival 'Sol da Caparica' para ver la actuación de la banda 'Menos é Mais' para entregarle una camiseta al vocalista de la agrupación, ya que Richard lo conoce. El jugador del Benfica sólo le obsequió la casaca al cantante y observó unos minutos del recital, para luego abandonar el reciento. Ríos informó de dicha situación a su club, tal como se leyó en el diario 'Record' de la nación lusitana.

Luego de todo este revuelo, le consultaron al director técnico del Benfica sobre el tema. En rueda de prensa luego del partido contra Estrela da Amadora, Bruno Lage respondió a los cuestionamientos, dejando claro que el deportista de la Selección Colombia "cumplió" con lo acordado.

"Lo que hacen en su vida privada es asunto suyo; mientras respeten las normas, todo está bien. No soy la policía; no persigo a los jugadores", dijo en primera instancia el timonel del cuadro rojo de la ciudad de Lisboa, en declaraciones que recoge el medio 'A Bola'.

Y añadió Lage sobre la asistencia de Richard Ríos al festival 'Sol da Caparica': "Ya no salgo después de las 8 p.m. la víspera de los partidos por esto. Tenemos nuestras reglas, y el atleta (Richard Ríos) las cumplió. Fue al concierto, ofreció su camiseta y se fue a casa. Cumplió".



Así calificaron el partido de Richard Ríos en Estrela da Amadora vs. Benfica

"En la primera parte, fue un aluvión de errores, con pases fáciles fallados y pérdidas de balón inaceptables para un jugador que costó 27 millones de euros. En Portugal, el fútbol no tiene el mismo ritmo que en Brasil, y tendrá que darse cuenta de que no puede embellecer tanto sus jugadas, porque siempre será castigado. En el minuto 79, probó suerte con un tiro libre... que no pasó la barrera", indicaron en 'A Bola'.