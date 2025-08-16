Luis Díaz, impresionado con un jugador de Bayern Múnich: "Es especial, un fenómeno"

Bayern Múnich se impuso por 1-2 a Stuttgart en el partido por la Supercopa de Alemania, con goles de Harry Kane y Luis Díaz que le dieron así al club bávaro el primer título de la temporada.

Luis Díaz tuvo, además del gol, varias buenas acciones en un partido en el que el Bayern fue claramente superior; aunque al final la victoria fuera apretada.

Tras dos remates desviados desde buena posición de Leon Goretzka y Serge Gnabry, y otra gran ocasión del primero dentro del área, a pase de Joshua Kimmich; el Bayern encontró el gol en el minuto 18, gracias a un disparo de pierna derecha de Harry Kane.

El inglés remató de primera, aprovechando un rebote tras un pase al área de Michael Olise. El gol estaba en el aire porque hasta ese momento el juego había estado volcado sobre la mitad del Stuttgart, que solo después de verse en desventaja se atrevió a hacer algo más,

En el 22', Deniz Undav hizo el primer remate a puerta del Stuttgart y Manuel Neuer paró sin problemas. Luego, en el 24', Neuer tuvo que exigirse más ante un disparo desde corta distancia de Nick Woltemade.

Luis Díaz es felicitado por Harry Kane, tras su gol con Bayern Múnich en la Supercopa de Alemania AFP

No obstante, tras esa reacción del Stuttgart en los minutos posteriores al gol de Kane, el Bayern pareció tomar otra vez el control del partido. En el segundo tiempo hubo menos jugadas de área, pero, en el 77', llegó el segundo gol del Bayern. Kane hizo un cambio de frente para Gnabry y este puso el balón en el área para que Luis Días definiera de cabeza.

Ya en el descuento, y en un descuido del Bayern, Leweling marcó de cabeza para el Stuttgart. Pero quedaba menos de un minuto, demasiado poco tiempo para lograr la remontada. Fue así como llegaron los festejos en el Bayern Múnich y, de paso, los elogios, como los que Luis Díaz le dedicó a Harry Kane.

"Es especial; un fenómeno. Juega mucho al fútbol y es fácil jugar a su lado porque tiene una calidad enorme. No necesitas conocerlo de mucho tiempo para poder juntarte y crear ocasiones, entenderte, entonces nada, eso es un privilegio. No todos pueden jugar en este club y compartir con todos los que están en este gran equipo", dijo.