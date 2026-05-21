Camilo Vargas y el objetivo de la Selección Colombia; "hacer uno de los mejores mundiales"

La Selección Colombia adelanta la media concentración en Medellín con algunos futbolistas que tienen altas chances de quedar en la lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial 2026. Uno de los que lleva toda la semana a las órdenes de Néstor Lorenzo es el arquero Camilo Vargas, quien se perfila como el titular de la 'tricolor' en la cita orbital.

En la atención a prensa este jueves en territorio antioqueño, el guardameta bogotano afirmó que está "contento de pertenecer a esa lista de 55 jugadores que el entrenador y el cuerpo técnico nos designó", y que está enfocado en "tratar de prepararnos de la mejor manera para afrontar este lindo reto con la selección y con el país".

Seguido a eso, Camilo Vargas quiso ser cauteloso con la elección de los arqueros en la convocatoria definitiva al Mundial 2026, a pesar de que el viene siendo el inicialista en el proceso de Eliminatorias Sudamericanas. "Independientemente, somos tres opciones, tres porteros en la posición en la lista final. Lo más importante es estar preparado y aportarle lo que el cuerpo técnico quiera para sacar el resultado y hacer uno de los mejores mundiales", aseveró.

Acá más declaraciones de Camilo Vargas:

*La idea en la concentración

"La idea es tratar de continuar microciclos de continuidad de juego, de no perder el ritmo. Los que llegamos somos los que terminamos la temporada antes de los demás, ya con las tareas que el cuerpo técnico nos designe para afrontar lo que se viene"

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*La exigencia del Mundial

"Lo más importante es prepararnos, tener una buena fase física. Serán partidos de poco tiempo de recuperación, arrancar de ahí y, cuando tengamos la decisión final, tener los conceptos claros en cuanto a los rivales".

*Las derrotas con Francia y Croacia

"Cada quien tiene una manera de interpretar lo que pasó. Personalmente, lo tomo de la mejor manera, es una gran enseñanza, una de las mejores cosas que nos ha pasado. No exponer lo que se cometió, sino ver áreas de oportunidad para mejorar, fortalecernos, y que los detalles y errores que nos dejaron con esa incertidumbre es fortalecernos y saber que tenemos oportunidad y tiempo para mejorar".

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*Guadalajara, ciudad que conoce

"Puertas abiertas. México ha sido, desde mi experiencia, mi segunda casa, gente amable, cordial, atenta, prestan servicio. Los colombianos vamos a encontrar gente que nos va a ayudar. Es una sede de primer nivel, de primer mundo, una sede top. La conozco muy bien y decirle a los colombianos que tenemos una gente casi hermana en México y será un pueblo lindo para disfrutar".

*Enfocados en Uzbekistán

"Independientemente de los rivales que tengamos, el primer partido es el más importante. Sin desconocer las virtudes de nuestros rivales, hacer una gran preparación y enfocarnos en el primer juego".