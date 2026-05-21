Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 12; Egan Bernal sigue firme

Después de un intenso arranque, donde la montaña hizo de las suyas, el Giro de Italia 2026 ha vivido unas jornadas de calma. Este jueves 21 de mayo no fue la excepción, pues, entre Imperia y Novi Ligure, se llevaron a cabo 175 kilómetros de recorrido, con dos puertos de tercera categoría, donde el pelotón rodó con calma. Eso sí, algunos embaladores sufrieron en la montaña, lo que les impidió luchar por la victoria. Razón por la que todo se definió entre el grupo principal, donde el más rápido fue Alec Segaert (Bahrain - Victorious), haciéndose con el triunfo de la etapa 12.

Así las cosas, la clasificación general no sufrió cambios notorios y el top 10 se mantuvo con los mismos nombres. No obstante, hubo un hecho notorio y es que el portador de la 'maglia rosa' bonificó y amplió su diferencia con relación a los perseguidores. Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious) siguió en la parte alta con un tiempo total de 48h 10' 38'', seguido de Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), en la segunda plaza, a 33 segundos. Quien completa el podio es Thymen Arensman (Netcompany INEOS), de tercero, a dos minutos y tres segundos.

Capítulo aparte para Egan Bernal, del Netcompany INEOS, quien estuvo atento, no desentonó y respondió en esta fracción del Giro de Italia 2026. Se le vio en buena forma, por momentos a la par del Visma Lease a Bike, que impuso el paso, y eso le permitió seguir en la lucha por la corona, a la espera de que regrese la alta montaña. 'El joven maravilla' aparece en la plaza número 15, a cinco minutos y 45 segundos del portugués, Afonso Eulálio.

Clasificación general del Giro de Italia 2025, tras la etapa 12

1. Afonso Eulálio (Bahrain - Victorious) - 48h 10' 38''

2. Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) - a 33''

3. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) - a 2' 03''

4. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) - a 2' 30''

5. Ben O'Connor (Team Jayco AlUla) - a 2' 50''

6. Jai Hindley (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 3' 12''

7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) - a 3' 34''

8. Derek Gee-West (Lidl - Trek) - a 3' 40''

9. Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) - a 3' 42''

10. Chris Harper (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) - a 4' 15"

11. Markel Beloki (EF Education - EasyPost) - a 4' 20''

12. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) - a 4' 51''

13. Christian Scaroni (XDS Astana Team) - a 4' 54''

14. Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike) - a 5' 33''

15. Egan Bernal (Netcompany INEOS) - a 5' 45''

