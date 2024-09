Vinícius Júnior y la gran polémica que provocó en España: piden que se rectifique

El futbolista brasileño Vinícius Júniorprovocó polémica en España al sugerir que habría que retirarle la sede del Mundial 2030, que debe organizar junto a Marruecos y Portugal, si no se producen progresos contra el racismo en los estadios españoles.

Entrevistado por la televisión estadounidense 'CNN', la estrella del Real Madrid, que ha sufrido en varias ocasiones insultos racistas en partidos de La Liga, estimó que hacen falta más esfuerzos para cambiar la mentalidad de la sociedad española.

"Hasta 2030, la gente tiene un margen muy amplio para evolucionar, y espero que España pueda evolucionar, y comprender hasta que punto es grave insultar a una persona por el color de su piel", explicó el atacante.

Vinicius Junior con el Real Madrid. PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP

Pero "si hasta 2030 las cosas no evolucionan, creo que tendrá que cambiar de lugar", porque no conviene hacerlo ahí "si un jugador no se siente cómodo, o no siente confianza en jugar en un país en el que pueda sufrir racismo".

Un compañero del Real Madrid le respondió a Vinícius: ¿qué dijo?

Estas declaraciones provocaron vivas reacciones en España, que consideraron que es exagerado pedir la retirada de la sede y argumentando que los incidentes racistas que denuncia Vinícius son aislados.

"España no es para nada un país racista" y "no merece que se le quite el Mundial", respondió en conferencia de prensa el veterano defensa de la selección española Dani Carvajal, compañero de Vinícius en el Real Madrid.

"Sé lo que sufre Vinícius, y lo apoyamos tanto internamente como públicamente", pero "La Liga va mejorando y se están elaborando unos protocolos para que esos energúmenos no puedan volver a eventos deportivos", añadió.

Federico Valverde y Dani Carvajal celebran la victoria 1-2 sobre Barcelona Foto: AFP

"Siempre hay un indeseable, por supuesto. Pero insisto: España no es racista y es un ejemplo donde se tienen que mirar muchos países. Con Marruecos y Portugal, el Mundial será un acontecimiento único", respondió, por su parte, el entrenador del equipo nacional, Luis de la Fuente.

El alcalde de Madrid, el conservador José Luis Martínez Almeida, pidió a Vinícius que "rectifique inmediatamente esas declaraciones".

"Es profundamente injusto con España y particularmente con Madrid decir que somos una sociedad racista", añadió el alcalde.

El diario 'Mundo Deportivo' estimó este jueves 5 de septiembre que "Vinícius se ha vuelto a pasar de frenada" (ir muy lejos), y apuntó al carácter del futbolista al asegurar que hay muchos jugadores de color que no son objeto de insultos.

Convertido en figura de la lucha contra el racismo en el fútbol, Vinicius sufrió un episodio de insultos racistas en un partido en Valencia en mayo de 2023 que provocó un escándalo internacional, y por el que tres aficionados valencianistas fueron condenados a ocho meses de cárcel.