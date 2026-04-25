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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Bayern Múnich impuso récord nunca antes visto en la Bundesliga; Luis Díaz fue clave

Bayern Múnich impuso récord nunca antes visto en la Bundesliga; Luis Díaz fue clave

Histórica temporada del equipo alemán, que ha tenido a Luis Díaz como una de sus máximas figuras, y este registro, tras la victoria 3-4 sobre Mainz, es prueba de ello.

Por: AFP
Actualizado: 25 de abr, 2026
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Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en el partido contra Mainz, por la Bundesliga
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, en el partido contra Mainz, por la Bundesliga
Getty Images

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