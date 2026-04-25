Bayern Múnich impuso récord nunca antes visto en la Bundesliga; Luis Díaz fue clave

De ir perdiendo 3-0 al descanso a terminar ganando 4-3 en el campo del Maguncia: el Bayern Munich, campeón matemáticamente de la Bundesliga desde el pasado domingo, estrenó su título con un partido de trámite que terminó convirtiéndose en una montaña rusa de emociones.

En vísperas de la importante visita del martes al Paris Saint-Germain, en la ida de las semifinales de la Liga de Campeones, el Bayern viajó a orillas del Rin excesivamente relajado para este duelo de la 31ª jornada, en el que Vincent Kompany hizo rotaciones pensando en la capital francesa.

El Maguncia lo aprovechó y a la media hora ya se había adelantado con los tantos de Dominik Kohr (minuto 15') y Paul Nebel (29'), a lo que añadió un tercer tanto en el descuento de la primera mitad, obra del surinamés Sheraldo Becker (45+2).

Todo parecía apuntar a una pequeña cura de humildad para el gigante bávaro, que despertó sin embargo después del descanso para reconducir la situación.



𝗥𝗲𝗰𝗼𝗿𝗱: Bayern is the first team in Bundesliga history to score 50 away goals in one season pic.twitter.com/DhSGa7gamU — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 25, 2026

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Harry Kane y Michael Olise, inicialmente suplentes, entraron en juego en el inicio de la segunda mitad y Jamal Musiala lo hizo en el 57'. Los tres fueron determinantes para la victoria.

El senegalés Nicolas Jackson, de cabeza a centro de Konrad Laimer, inició en el 53' la "Operación Remontada", que continuó en el 73' con un disparo ajustado al palo de Olise.

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Cuando se entraba en la recta final, el Bayern protagonizó ya su brillante adelantamiento, primero con el tanto del empate provisional de Musiala (80') y finalmente con el definitivo de Kane (83') para la victoria visitante.

El atacante inglés, máximo anotador destacado de esta Bundesliga, suma su 33º gol en esta edición del campeonato, aproximándose a ocho del récord en una misma temporada, que ostenta el polaco Robert Lewandowski (41 en la 2020-2021, también con el Bayern).

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, contra Mainz en la Bundesliga Getty Images

Kane no tendrá fácil alcanzar ese récord ya que al Bayern le quedan apenas tres partidos por disputar antes del final.

El Bayern suma ahora 82 puntos y su principal aliciente en lo queda de Bundesliga es saber su puedo igualar el récord de 91 unidades en una misma temporada, que estableció el Bayern de Jupp Heynckes en la 2012-2013.

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Para ello, el equipo de Vincent Kompany debe ganar los tres encuentros ligueros que le quedan, ante Heidenheim, Colonia y Wolfsburgo.