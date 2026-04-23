Selección Colombia femenina Sub-17 en el Sudamericano; juegos, día, hora y dónde ver EN VIVO por TV

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Se viene un nuevo Sudamericano Femenino Sub-17, certamen que en la edición del 2026 se jugará en Paraguay. Por supuesto que la Selección Colombia femenina Sub-17 tendrá participación en el campeonato que da cupos directos al Mundial, que se llevará a cabo en Marruecos este mismo año. Los juegos de la 'tricolor' y de las demás escuadras los podrá ver EN VIVO por TV en la señal de Gol Caracol, Ditu y en www.golcaracol.com.
Hay que precisar que este torneo juvenil comenzará este viernes 24 de abril e irá hasta el 9 de mayo, teniendo como selecciones participantes a las diez asociadas a la Conmebol: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay (anfitrión), Perú, Uruguay y Venezuela.
En primera instancia, habrá una fase preliminar y la disputarán las diez selecciones distribuidas en dos grupos de cinco equipos cada uno, en un sistema de 'todos contra todos', a una sola rueda de partidos.
Y la segunda ronda será la fase final y aquí clasificarán las selecciones que ocupen las tres primeras plazas en cada grupo, sumando un total de seis selecciones clasificadas de la fase preliminar. En el caso de los cupos al Mundial, las escuadras que ocupen las cuatro primeras posiciones estarán en Marruecos 2026.
Grupo A
Grupo B
Brasil
Ecuador
Uruguay
Perú
Bolivia
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El calendario de partidos de la Selección Colombia femenina Sub-17 en el Sudamericano, mismos que podrá ver EN VIVO por Gol Caracol, Ditu y en www.golcaracol.com, haciendo click en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos
Viernes 24 de abril
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Paraguay vs. Argentina
Jornada: primera fecha del Grupo A
Hora: 5:50 de la tarde (hora de Colombia).
Estadio: Carfem, Ynapé.
TV: Gol Caracol HD2 y Ditu.
ONLINE: www.golcaracol.com
Domingo 26 de abril
Argentina vs. Colombia
Jornada: segunda fecha del Grupo A
Hora: 2:50 de la tarde (hora de Colombia).
Estadio: Carfem, Ynapé.
TV: Gol Caracol HD2 y Ditu.
ONLINE: www.golcaracol.com
Martes 28 de abril
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Colombia vs. Chile
Jornada: tercera fecha del Grupo A
Hora: 5:50 de la tarde (hora de Colombia).
Estadio: Carfem, Ynapé.
TV: Gol Caracol HD2 y Ditu.
ONLINE: www.golcaracol.com
Jueves 30 de abril
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Colombia vs. Bolivia
Jornada: cuarta fecha del Grupo A
Hora: 2:50 de la tarde (hora de Colombia).
Estadio: Carfem, Ynapé.
TV: Gol Caracol HD2 y Ditu.
ONLINE: www.golcaracol.com
Domingo 03 de mayo
Paraguay vs. Colombia
Jornada: quinta fecha del Grupo A
Hora: 5:50 de la tarde (hora de Colombia).
Estadio: Carfem, Ynapé.
TV: Gol Caracol HD2 y Ditu.
ONLINE: www.golcaracol.com