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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Selección Colombia femenina Sub-17 en el Sudamericano; juegos, día, hora y dónde ver EN VIVO por TV

Selección Colombia femenina Sub-17 en el Sudamericano; juegos, día, hora y dónde ver EN VIVO por TV

Comienza un nuevo Sudamericano y la Selección Colombia femenina Sub-17 intentará hacer un buen papel para clasificar al Mundial. Los partidos EN VIVO por Gol Caracol, Ditu y en www.golcaracol.com.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 23 de abr, 2026
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La Selección Colombia femenina Sub-17 empezará un nuevo reto en el Sudamericano que se jugará en Paraguay.
La Selección Colombia femenina Sub-17 empezará un nuevo reto en el Sudamericano que se jugará en Paraguay.
Foto oficial de la Federación Colombiana de Fútbol

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