Selección Colombia femenina Sub-17 en el Sudamericano; juegos, día, hora y dónde ver EN VIVO por TV

Se viene un nuevo Sudamericano Femenino Sub-17, certamen que en la edición del 2026 se jugará en Paraguay. Por supuesto que la Selección Colombia femenina Sub-17 tendrá participación en el campeonato que da cupos directos al Mundial, que se llevará a cabo en Marruecos este mismo año. Los juegos de la 'tricolor' y de las demás escuadras los podrá ver EN VIVO por TV en la señal de Gol Caracol, Ditu y en www.golcaracol.com.

Hay que precisar que este torneo juvenil comenzará este viernes 24 de abril e irá hasta el 9 de mayo, teniendo como selecciones participantes a las diez asociadas a la Conmebol: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay (anfitrión), Perú, Uruguay y Venezuela.

En primera instancia, habrá una fase preliminar y la disputarán las diez selecciones distribuidas en dos grupos de cinco equipos cada uno, en un sistema de 'todos contra todos', a una sola rueda de partidos.

La Selección Colombia femenina Sub-17 buscará tener una buena participación en el Sudamericano. X de @FCFSeleccionCol

Y la segunda ronda será la fase final y aquí clasificarán las selecciones que ocupen las tres primeras plazas en cada grupo, sumando un total de seis selecciones clasificadas de la fase preliminar. En el caso de los cupos al Mundial, las escuadras que ocupen las cuatro primeras posiciones estarán en Marruecos 2026.



Estos son los grupos:

Grupo A



Colombia

Paraguay

Chile

Argentina

Venezuela

Grupo B



Brasil

Ecuador

Uruguay

Perú

Bolivia

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El calendario de partidos de la Selección Colombia femenina Sub-17 en el Sudamericano, mismos que podrá ver EN VIVO por Gol Caracol, Ditu y en www.golcaracol.com, haciendo click en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Viernes 24 de abril

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Paraguay vs. Argentina

Jornada: primera fecha del Grupo A

Hora: 5:50 de la tarde (hora de Colombia).

Estadio: Carfem, Ynapé.

TV: Gol Caracol HD2 y Ditu.

ONLINE: www.golcaracol.com

Domingo 26 de abril

Argentina vs. Colombia

Jornada: segunda fecha del Grupo A

Hora: 2:50 de la tarde (hora de Colombia).

Estadio: Carfem, Ynapé.

TV: Gol Caracol HD2 y Ditu.

ONLINE: www.golcaracol.com

Martes 28 de abril

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Colombia vs. Chile

Jornada: tercera fecha del Grupo A

Hora: 5:50 de la tarde (hora de Colombia).

Estadio: Carfem, Ynapé.

TV: Gol Caracol HD2 y Ditu.

ONLINE: www.golcaracol.com

Jueves 30 de abril

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Colombia vs. Bolivia

Jornada: cuarta fecha del Grupo A

Hora: 2:50 de la tarde (hora de Colombia).

Estadio: Carfem, Ynapé.

TV: Gol Caracol HD2 y Ditu.

ONLINE: www.golcaracol.com

Domingo 03 de mayo

Paraguay vs. Colombia

Jornada: quinta fecha del Grupo A

Hora: 5:50 de la tarde (hora de Colombia).

Estadio: Carfem, Ynapé.

TV: Gol Caracol HD2 y Ditu.

ONLINE: www.golcaracol.com

