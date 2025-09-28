Colombia vs Arabia Saudita EN VIVO por Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com, en Mundial Sub-20

Llegó la hora para que la Selección Colombia debute en el Mundial Sub-20 2025 que se juega por estos días en Chile y en el que la 'tricolor' quiere hacer una buena presentación, con una nómina compuesta por el técnico César Torres, quien ha dejado buenas sensaciones en partido preparatorios y el Sudamericano de la categoría.

Pero ahora viene la prueba más dura, encarar el certamen orbital y comenzando contra Arabia Saudita, luego frente a Noruega y cerrando la fase de grupos con Nigeria, pensando en estar en los octavos de final del torneo.

Colombia vs Arabia Saudita EN VIVO por Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com:

Fecha: lunes 29 de septiembre de 2025

Hora: 6:00 p.m. (hora colombiana)

Estadio: Fiscal de Talca (Chile)

Transmisión: Gol Caracol (pantalla principal de Caracol Televisión), Ditu (APP), www.golcaracol.com y YouTube de Gol Caracol.

Cabe recordar que la Selección Colombia comenzará contra Arabia Saudita (lunes 29 de septiembre), luego en la fecha 2 se medirá a si rival europeo, Noruega (jueves 2 de octubre), y cerrará la primera ronda frente a Nigeria (domingo 5 de octubre), y usted podrá ver EN VIVO todos esos partidos con el sello de Gol Caracol, con la narración de Carlos Alberto Morales 'La Voz del gol en Colombia', con los comentarios de Javier Hernández Bonnet, los datos de Marina Granziera y Juan Camilo Vargas, y la información desde Chile del enviado especial de Caracol Televisión, Eduardo Ahumada.

Selección Colombia Sub-20 va con sus propias estrellas al Mundial 2025. Foto: FCF.

El combinado nacional dirigido por César Torres dejó buena imagen en el Sudamericano de la categoría donde consiguió el cupo al Mundial Sub-20, quedando en el tercer lugar dle cuadrangular final, con 9 puntos, a 4 del líder Brasil y a solo uno del segundo que fue Argentina. En dicho torneo el atacante Neyser Villarreal se destacó siendo el goleador con ocho goles.

Pero además de la figura del hombre de Millonarios, que a final de año será jugador del Cruzeiro, de Brasil, hay otros nombres importantes entre los convocados, como el delantero Emilio Ariztizábal (Fortaleza), Yeimas Mosquera (Aston Villa, Inglaterra), Alexei Rojas (Arsenal, Inglaterra), Jordan Barrera (Botafogo, Brasil), Óscar Perea (AVS, de Portugal), entre otros, que completan un equipo competitivo y con el objetivo de buscar el título mundial.



Convocatoria Selección Colombia para Mundial Sub-20 Chile 2025:

ARQUEROS:

Luis Mena (Huila)

Alexei Rojas (Arsenal)

Jordan García (Fortaleza)

DEFENSAS:

Simón García (Nacional)

Julián Bazán (Pereira)

Yeimar Mosquera (Aston Villa)

Weimar Rivas (Bragantino)

Carlos Sarabia (Millonarios)

Juan Arizala (Medellín)

Selección Colombia Sub-20 FCF

MEDIOCAMPISTAS:

Elkin Rivero (Nacional)

Luis Landázuri (Nacional)

Kéner González (América)

Royner Benítez (Águilas Doradas)

José Cavadía (América)

Joel Romero (América)

Jordan Barrera (Botafogo)

DELANTEROS:

Joel Canchimbo (Junior)

Jhon Rentería (Sarmiento)

Óscar Perea (AVS)

Neyser Villarreal (Millonarios)

Emilio Aristizábal (Fortaleza).