Colombia vs Arabia Saudita EN VIVO por Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com, en Mundial Sub-20

Llegó la hora de la verdad para la Selección Colombia en el Mundial Sub-20 de Chile 2025. Disfrute del debut este lunes 29 de septiembre por Gol

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 28 de sept, 2025
Selección Colombia Sub-20
La Selección Colombia, lista para el Mundial Sub-20 - Foto:
FCF

