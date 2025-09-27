Las selecciones más valiosas del Mundial Sub-20; ¿Colombia en qué lugar quedó?

Todo está listo para el inicio de la Copa del Mundo Sub-20, que tendrá lugar en Chile y donde la Selección Colombia ya se encuentra concentrada para afrontar su primer compromiso en el certamen. El combinado ‘cafetero’, dirigido por César Torres, aterrizó en suelo austral con la ilusión de ser protagonista y de superar lo conseguido en 2003, cuando alcanzó el tercer lugar en Emiratos Árabes Unidos, la mejor participación de la 'tricolor' en esta categoría.

El Mundial Sub-20 no solo genera expectativa por el talento joven que reúne, sino también por el valor de mercado de las selecciones participantes. Transfermarkt, portal especializado en cifras y estadísticas, reveló el ranking de los diez equipos más valiosos del torneo, lista en la que aparecen varias potencias mundiales y donde Colombia también dice presente.

¿Cuál es la selección Sub-20 más valiosa?

Selección Colombia Sub-20 FCF

El listado es liderado por Argentina, que llega a Chile con una nómina avaluada en 61,8 millones de euros, reflejo de una generación que ilusiona a los hinchas albicelestes con repetir los éxitos de la categoría juvenil. En la segunda posición aparece Brasil, otro gigante sudamericano, con un costo de 40,9 millones de euros, mientras que España completa el podio con 38,4 millones gracias al talento emergente de 'la roja'.

En la cuarta casilla se ubica México, con una plantilla estimada en 35,2 millones de euros, seguido por Estados Unidos, que con 17,9 millones ratifica el crecimiento de su proceso formativo en los últimos años. Más atrás aparecen Italia (16,9 millones) y Paraguay (16,5 millones), dos selecciones que apuestan por consolidar jugadores de gran proyección.

Francia ocupa el octavo lugar con 11,2 millones de euros, y en la novena posición se encuentra la Selección Colombia, que alcanza los 9,9 millones, superando a Marruecos, que cierra el top 10 con 9,1 millones de euros.

En el caso del equipo 'cafetero', el jugador más valioso es Óscar Perea, extremo del AVS Futebol, cuyo precio de mercado asciende a 2 millones de euros. Le sigue Neyser Villarreal con 1,8 millones, mientras que Jordan García, Jordan Barrera y Emilio Aristizábal comparten una tasación de 1 millón de euros cada uno. Estos nombres aparecen como referentes de una nómina que mezcla juventud, velocidad y talento con el balón.



¿Cuándo juega Colombia?

La Selección Colombia iniciará su camino en el Mundial Sub-20 el próximo lunes 29 de septiembre, cuando enfrente a Arabia Saudita en el Estadio Fiscal de Talca. El compromiso está programado para las 6:00 p. m. (hora colombiana) y marcará el debut oficial de César Torres en una cita orbital.