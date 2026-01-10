Colombia vs Chile, EN VIVO; hora y dónde ver la Kings World Cup Nations 2026

La Kings World Cup Nations 2026 está teniendo a Colombia como una de las protagonistas, tal y como pasó la edición pasada en la que el equipo de nuestro país llegó a la final, pero perdió con Brasil.

Pero ya centrados en la actualidad nuestra selección Colombia en este torneo tendrá su tercer partido de la primera fase y el rival que tendrá que vencer será Chile, pensando en clasificar y seguir compitiendo por el título.



Colombia vs Chile, hora y TV EN VIVO del partido de Kings World Cup Nations 2026

Fecha: domingo 11 de enero 2026

Hora: 3:00 p.m. (Colombia)

Estadio: Tridente Arena (Sao Paulo, Brasil)

Transmisión: Disney Plus o plataformas digitales de los presidentes

Todo confirmado para el ROUND 3 📆



¿Quién gana y quién no? 👇🏻#KWCN

Cabe recordar que por el momento Colombia ha jugado dos partidos, contra Marruecos (derrota 5-2) y luego se sacudió y derrotó a Países Bajos (7-2), lo que la tiene con chances de seguir en competencia, pero tendrá que revalidarlo frente a Chile, este domingo.

Actualmente el equipo de nuestro país está en el tercer lugar del grupo A, por lo que vencer a los australes y esperar que no golee Marruecos a los neerlandeses, será clave si quiere pasar como líder o en la segunda casilla.



Es importante aclarar que en el sistema de competición de la Kings World Cup, pasarán a cuartos de final directamente los primeros de cada zona. El segundo y los mejores terceros tendrán una chance en un ‘Last Dance’, para poder continuar peleando por el título internacional.

En la segunda fecha Colombia derrotó 7-2 a Países Bajos, pero Chile también sorprendió y le ganó al duro Marruecos con un marcador de 6-1, por lo que todo está muy apretado entre los africanos y los dos sudamericanos.

La figura de Colombia en esta edición es nuevamente Angellot Caro, capitán, experimentado y con mucho bagaje en el Futsal, quien lleva la 10 en su espalda y es el que más calidad ha mostrado.

Además, los presidentes de nuestro equipo patrio son el streamer e influencer Juan Guarnizo, acompañado por el futbolista de la Selección Colombia absoluta de fútbol, James Rodríguez, quien desde la distancia y virtualmente viene acompañando a sus muchachos.