Colombia vs Chile, EN VIVO; hora y dónde ver la Kings World Cup Nations 2026

Este domingo la selección Colombia tendrá su último partido de la primera fase de la Kings World Cup Nations, con el objetivo de seguir en competencia.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 10 de ene, 2026
Colombia Kings World Cup Nations 2026
Colombia en la Kings World Cup Nations 2026 - Foto:
Kings League Oficial

