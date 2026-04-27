Programación última fecha Liga BetPlay 2026-I; fecha, hora y TV EN VIVO de todos los partidos

La Liga BetPlay 2026-I entró en su recta final, por lo que la fecha 19, la última de jornada del 'todos contra todos' se disputará este próximo fin de semana, comenzando el viernes 1 de mayo y finalizando el domingo 3 de mayo.

Eso sí, las miradas se centrarán en los partidos dominicales que se disputarán a las 3:30 p.m., con los equipos que aún tienen chances de clasificar a los play offs del fútbol colombiano.

Este viernes 1 de mayo solamente se jugará un encuentro, el de Once Caldas vs Nacional, a las 6:00 p.m. en el estadio Palogrande, con los dos equipos ya clasificados a la siguiente ronda. Por su parte, el sábado se disputarán dos duelos: Chicó vs Llaneros y Jaguares vs Cúcuta, los cuatro ya eliminados.

Por su lado, el domingo tras la definición de los últimos cupos a los 'play offs' de la Liga BetPlay 2026-I, se terminará la fecha 19 del 'todos contra todos' con América vs Pereira y Junior vs Pasto, a las 5:45 p.m.



Cabe recordar que antes de que se dispute la última jornada del campeonato colombiano los equipos que ya están clasificados son: Nacional, Pasto, Junior, Tolima, América y Once Caldas. Actualmente, Internacional de Bogotá e Independiente Santa Fe están en el séptimo y octavo lugar, pero se enfrentarán casualmente este domingo.

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Deportivo Cali, Independiente Medellín y Millonarios son los otros elencos que tendrán que ganar sus respectivos compromisos y esperar otros resultados para meterse en los 'play offs' de la Liga BetPlay 2026-I.



Programación fecha 19 Liga BetPlay 2026-I, hora y TV EN VIVO de los partidos:

Viernes 1 de mayo

Once Caldas vs Nacional

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Palogrande (Manizales)

Sábado 2 de mayo

Chicó vs Llaneros

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: La Independencia (Tunja)

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Jaguares vs Cúcuta

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: Jaraguay

Domingo 3 de mayo

Fortaleza vs Bucaramanga

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo

Medellín vs Águilas

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Alianza FC vs Millonarios

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Armando Maestre

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Santa Fe vs Internacional de Bogotá

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: El Campín

Tolima vs Cali

Hora: 3:30 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

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América vs Pereira

Hora: 5:45 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero

Junior vs Pasto

Hora: 5:45 p.m.

Estadio: Romelo Martínez



Tabla de posiciones de Liga BetPlay 2026-I, antes de la última fecha: