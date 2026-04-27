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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Programación última fecha Liga BetPlay 2026-I; fecha, hora y TV EN VIVO de todos los partidos

Programación última fecha Liga BetPlay 2026-I; fecha, hora y TV EN VIVO de todos los partidos

Este lunes la Dimayor dio a conocer toda la programación de la fecha 19 del fútbol colombiano, con 6 equipos ya clasificados, y varios grandes luchando por dos cupos más. Agéndese desde ya.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 27 de abr, 2026
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Liga BetPlay 2026 Fútbol colombiano
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Foto: Dimayor.

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