Programación última fecha Liga BetPlay 2026-I; fecha, hora y TV EN VIVO de todos los partidos

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La Liga BetPlay 2026-I entró en su recta final, por lo que la fecha 19, la última de jornada del 'todos contra todos' se disputará este próximo fin de semana, comenzando el viernes 1 de mayo y finalizando el domingo 3 de mayo.
Eso sí, las miradas se centrarán en los partidos dominicales que se disputarán a las 3:30 p.m., con los equipos que aún tienen chances de clasificar a los play offs del fútbol colombiano.
Este viernes 1 de mayo solamente se jugará un encuentro, el de Once Caldas vs Nacional, a las 6:00 p.m. en el estadio Palogrande, con los dos equipos ya clasificados a la siguiente ronda. Por su parte, el sábado se disputarán dos duelos: Chicó vs Llaneros y Jaguares vs Cúcuta, los cuatro ya eliminados.
Por su lado, el domingo tras la definición de los últimos cupos a los 'play offs' de la Liga BetPlay 2026-I, se terminará la fecha 19 del 'todos contra todos' con América vs Pereira y Junior vs Pasto, a las 5:45 p.m.
Cabe recordar que antes de que se dispute la última jornada del campeonato colombiano los equipos que ya están clasificados son: Nacional, Pasto, Junior, Tolima, América y Once Caldas. Actualmente, Internacional de Bogotá e Independiente Santa Fe están en el séptimo y octavo lugar, pero se enfrentarán casualmente este domingo.
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Deportivo Cali, Independiente Medellín y Millonarios son los otros elencos que tendrán que ganar sus respectivos compromisos y esperar otros resultados para meterse en los 'play offs' de la Liga BetPlay 2026-I.
Viernes 1 de mayo
Once Caldas vs Nacional
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Palogrande (Manizales)
Sábado 2 de mayo
Chicó vs Llaneros
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: La Independencia (Tunja)
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Jaguares vs Cúcuta
Hora: 4:00 p.m.
Estadio: Jaraguay
Domingo 3 de mayo
Fortaleza vs Bucaramanga
Hora: 3:30 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo
Medellín vs Águilas
Hora: 3:30 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot
Alianza FC vs Millonarios
Hora: 3:30 p.m.
Estadio: Armando Maestre
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Santa Fe vs Internacional de Bogotá
Hora: 3:30 p.m.
Estadio: El Campín
Tolima vs Cali
Hora: 3:30 p.m.
Estadio: Manuel Murillo Toro
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América vs Pereira
Hora: 5:45 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero
Junior vs Pasto
Hora: 5:45 p.m.
Estadio: Romelo Martínez
|Pos
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|Atlético Nacional
|18
|13
|1
|4
|35
|14
|+21
|40
|2
|Pasto
|18
|10
|4
|4
|26
|21
|+5
|34
|3
|Junior
|18
|10
|2
|6
|27
|21
|+6
|32
|4
|Tolima
|18
|8
|6
|4
|26
|16
|+10
|30
|5
|América
|18
|9
|3
|6
|24
|15
|+9
|30
|6
|Once Caldas
|18
|7
|9
|2
|30
|22
|+8
|30
|7
|Internacional
|18
|7
|7
|4
|25
|23
|+2
|28
|8
|Santa Fe
|18
|6
|8
|4
|26
|21
|+5
|26
|9
|Deportivo Cali
|18
|7
|5
|6
|19
|15
|+4
|26
|10
|Medellín
|18
|7
|5
|6
|25
|22
|+3
|26
|11
|Millonarios
|18
|7
|4
|7
|29
|21
|+8
|25
|12
|Bucaramanga
|18
|5
|8
|5
|25
|18
|+7
|23
|13
|Águilas Doradas
|18
|6
|5
|7
|18
|24
|-6
|23
|14
|Llaneros
|18
|4
|10
|4
|17
|17
|0
|22
|15
|Fortaleza
|18
|4
|7
|7
|20
|26
|-6
|19
|16
|Cúcuta
|18
|3
|7
|8
|22
|33
|-11
|16
|17
|Alianza
|18
|3
|7
|8
|11
|25
|-14
|16
|18
|Jaguares
|18
|4
|3
|11
|18
|33
|-15
|15
|19
|Boyacá Chicó
|18
|4
|2
|12
|12
|32
|-20
|14
|20
|Deportivo Pereira
|18
|1
|7
|10
|15
|31
|-16
|10