¿Cómo quedó el grupo de la Selección Colombia para el Mundial 2026?; tocó contra Cristiano Ronaldo

La Selección Colombia de mayores quedó encuadrada en el grupo K del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá y tendrá que enfrentar a sus similares de Portugal, Uzbekistán y al ganador del repechaje internacional que saldrá entre Congo, Nueva Caledonia o Jamaica.

En medio de la extensa ceremonia de asignación de grupos de la próxima Copa del Mundo, el primer momento para nuestro seleccionado se dio con la revelación de la balota que lo mandó a enfrentar a la Selección de Portugal, que cuenta en sus filas con el estelar Cristiano Ronaldo, uno de los referentes del balompié orbital y sobre quien siempre están puestas muchas miradas.

Desde ya se espera el duelo de CR7 con James Rodríguez, quienes son cercanos y construyeron una amistad en los tiempos en los que compartieron en Real Madrid.

Posteriormente, cuando fueron al bolillero tres, para el equipo dirigido por Néstor Lorenzo apareció Uzbekistán. Y ya para cerrar la composición de la zona K del certamen organizado por la Fifa, a la Selección Colombia le tocó un rival que saldrá del repechaje internacional que saldrá de Congo, Nueva Caledonia y Jamaica.



Grupo K

Portugal

Colombia

Uzbekistán

Repechaje Internacional (saldrá de Congo, Nueva Caledonia y Jamaica)

Así será la preparación de la Selección Colombia para el Mundial 2026

En charla con Gol Caracol, Ramón Jesurún, presidente de la FCF, confirmó el número de compromisos que tendrá Colombia antes de la Copa del Mundo. Así, el directivo comentó que "mínimo hay cuatro partidos, pudiera existir un quinto que sería antes del inicio del Mundial. A partir de la próxima semana, seguramente empezaremos a concretar esos partidos amistosos que sirvan de preparación para llegar al inicio de la competencia".

